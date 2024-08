Die Beta von WoW: The War Within hatte einen Bug, der so beliebt war, dass er nun ein Feature wird

In World of Warcraft: The War Within gab es einen Bug für Sammler. Doch der Bug war so toll, dass jetzt alle fordern: Macht daraus ein Feature! Blizzard gehorcht.

Ein Betatest ist zum Finden von Fehlern und Ausprobieren von Mechaniken gedacht. Doch manch ein Bug erweist sich als so toll, dass die Community im Nachhinein fordert: Bitte macht das zu einem Feature. Genau das ist bei WoW: The War Within passiert. Ein Fehler sorgte für viel besseres Sammeln von Transmog-Gegenständen und das wird nun nachträglich zu einem Feature.

Was für ein Fehler war das? Während der Beta von The War Within wurde das Kriegsmeuten-Feature bereits umfangreich getestet. Eine Sache, die zeitweise anders lief: Wenn man eine Quest abgeschlossen hatte, dann schaltete man sämtliche Transmog-Vorlagen frei, die diese Quest jemals gewähren kann – auch mit anderen Klassen. So konnte man als Magier zum Beispiel auch Zweihandäxte freischalten. Ein einziger Abschluss der Quest sorgte dafür, dass sämtliche Belohnungen in der Vorlagen-Sammlung landeten.

Der Bug war so beliebt, dass die Community davon ausging, dass es sich dabei um ein Feature handeln würde.

Blizzard erklärte allerdings vor wenigen Tagen, dass es sich dabei um einen Fehler handelt (via blizzard.com). Zwar sollten Quests mehrere Transmog-Belohnungen freischalten, aber eben nur jene, aus denen man beim Abschluss der Quest auswählen konnte.

Die Enttäuschung war entsprechend groß. Klar, denn die bisherige Regel bedeutet, dass man jede Quest bis zu 8-mal mit unterschiedlichen Klassen absolvieren muss, um wirklich alles freizuschalten. Das steht dem Gedanken von accountweitem Fortschritt doch deutlich im Weg.

Blizzard macht aus dem Bug ein Feature: Im offiziellen WoW-Forum hat Blizzard sich das Feedback nun zu Herzen genommen und erklärt: Der einstige Bug wird ein Feature.

Nach der Einführung der Kriegsmeute haben wir eine Menge Diskussionen verfolgt und viel Feedback von Transmog-Sammlern erhalten. Wir wollen euch hiermit wissen lassen, dass wir aktuell an einigen Verbesserungen des Vorlagen-Sammelns arbeiten, die für den nächsten Patch nach dem Release von The War Within geplant sind. […] Wir arbeiten an dem viel-diskutierten Update, das es ermöglicht, dass, wenn Quests abgeschlossen wurden, alle Vorlagen von nicht-kosmetischen Item-Belohnungen freigeschaltet werden, unabhängig davon, ob eure Klasse diese Belohnungen sehen oder auswählen konnte. Wir planen, dass dies rückwirkend aktiv ist, sodass alle Quests, die ihr in der Vergangenheit absolviert habt, sämtliche entsprechenden Vorlagen gewähren sollten, wenn ihr nach dem Patch das erste Mal einloggt. Die Absicht ist es, die Notwendigkeit zu entfernen, diese Quests mehrfach mit unterschiedlichen Klassen abzuschließen, um alle Vorlagen zu erhalten, die sie gewähren können.

Ganz „nebenbei“ kann man künftig auch die Tier-Sets von Klassen in alten Raids freischalten, die man gar nicht aktiv spielt. Für einige Raids war das bereits möglich durch accountgebundene Set-Token, doch manche Raids droppen die Ausrüstung direkt – und das erforderte, dass man mit der korrekten Klasse anwesend war.

Wann erscheint dieses Feature? Blizzard hat bereits verraten, dass das Feature mit dem ersten Patch nach dem Release von The War Within erscheinen wird, also mit dem Patch 11.0.5. An diesem Patch wird auch bereits fleißig gearbeitet, denn das Update wurde bereits auf die Test-Realms aufgespielt und dürfte in den nächsten Tagen freigeschaltet werden. Damit ist auch schon klar, wie es nach dem Release von The War Within weitergeht.