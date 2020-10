WoW: Das begehrteste Reittier verschwindet – Konntet ihr es euch leisten?

Der letzte Aufruf für das bisher teuerste Reittier in World of Warcraft. In weniger als 48 Stunden ist das Super-Reittier mit Auktionshaus nicht mehr erhältlich.

Die letzten Stunden vor dem großen Pre-Patch 9.0 sind in World of Warcraft angebrochen. Während die meisten Spieler sich auf die neuen Inhalte, wie den Level-Squish oder mehr Charakter-Anpassungen freuen, beginnt bei einer Gruppe das große Zittern. Denn viele Spieler versuchen verzweifelt, noch irgendwie 5 Millionen Goldstücke zusammenzukratzen, bevor ein begehrtes Reittier in der Versenkung verschwindet.

Worum geht es? Die Rede ist vom Mächtigen Karawanenbrutosaurus. Dieses riesige Reittier kann nur noch bis Mittwochmorgen (14.10.) bei den Händlern Talut (Dazar’alor, Horde) oder Der ausgefuchste Nick (Boralus, Allianz) gekauft werden. Er kostet satte 5.000.000 Goldstücke und ist damit das aktuell teuerste Reittier im Spiel.

Der Brutosaurus kostet 5 Millionen – aber nur noch wenige Stunden.

Mit Memes über den Verlust lachen: Im Subreddit von World of Warcraft finden sich daher einige Memes und Kommentare über den Brutosaurus. Viele Spieler haben in den letzten Monaten versucht, das Reittier zu bekommen. Doch jetzt, auf den letzten Metern, wird die Sorge plötzlich groß. So manch einer hängt bei 4,6 Millionen Gold und stellt nun fest, dass es nicht mehr reichen wird, um den Brutosaurus noch rechtzeitig zu ergattern. So entstand auch etwa dieses kleine Video, das nun die Verzweiflung der Spieler zusammenfasst:

Warum ist das Reittier so begehrt? Zum einen aufgrund der Exklusivität. Ein Reittier, das nur für bestimmte Zeit verfügbar ist, weckt natürlich den Drang, es besitzen zu wollen. Doch ist das Reittier auch bei allen anderen Spielern beliebt. In Boralus freut es andere Spieler, wenn jemand auf den Brutosaurus steigt und damit ein Auktionshaus anbietet. Das erspart eine Reise nach Sturmwind oder eine der anderen Hauptstädte, da Geschäfte direkt vor Ort getätigt werden können.

Kann man das Reittier noch bekommen? Ja, allerdings deutlich schwieriger. Anstatt den Karawanenbrutosaurus direkt von einem Händler zu kaufen, erscheint er gelegentlich im Schwarzmarkt-Auktionshaus. Dort wird er vermutlich hart umkämpft sein, weshalb die Preise sicher die Grenze von 5.000.000 Goldstücken übersteigen werden. Außerdem können Wochen oder gar Monate vergehen, bevor der Dino dort auftaucht.

Habt ihr den Dino noch rechtzeitig bekommen? Oder habt ihr euch schon längst damit abgefunden, dass der Mächtige Karawanenbrutosaurus niemals in Reichweite sein wird? Es verschwinden übrigens noch einige andere Dinge …