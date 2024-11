Alte Mechaniken in WoW sorgen dafür, dass ein Druide seine ganze Gruppe zerlegt

Das alte Stratholme erweist sich als tückisch. Eine uralte Mechanik kann auch jetzt noch ganze Gruppen in World of Warcraft auslöschen.

In World of Warcraft wird aktuell der 20. Geburtstag des MMORPGs gefeiert. Eines der neuen Features ist dabei die „Classic“-Zeitwanderung. Alte Dungeons aus der Classic-Ära können erneut besucht werden. Dabei verdient man sich Zeitverzerrte Abzeichen und solide Belohnungen für frische Charaktere. Doch gerade die Classic-Mechaniken sorgen manchmal dafür, dass eine Gruppe zerlegt wird.

Was ist passiert? Im Subreddit von WoW schreibt der Spieler Schrogs, dass sein Druide „Durande“ im untoten Flügel von Stratholme eine sonderbare Erfahrung gemacht hat. Denn eigentlich ist der Dungeon ziemlich einfach und kaum der Rede wert. Doch beim Banshee-Boss hatte die Gruppe plötzlich ein Problem. Denn die Banshee hat kurzerhand den Tank der Gruppe mit Gedankenkontrolle übernommen – und der fügte sich folgsam seinem Schicksal und tötete alle anderen Charaktere in wenigen Sekunden.

Die Gruppe, die weitestgehend aus Charakteren der niedrigen 70er bestand, hatte keine Chance gegen den Tank auf Stufe 80 mit einem Itemlevel von 630.

Warum ist das so? Der Banshee-Boss in Stratholme übernimmt einzelne Charaktere in regelmäßigen Abständen. In der Regel prügelt man den übernommenen Charakter dann ganz schnell runter, bis die Banshee ihn wieder freigibt. Wenn das jedoch der Tank ist und der deutlich besser ausgestattet ist, als der Rest der Gruppe, kann das auch mal gehörig schiefgehen.

Dazu kommt, dass die Skalierung in den Zeitwanderungsdungeons manchmal etwas sonderbar oder schlicht verbuggt ist. Denn wenn Charaktere noch nicht auf der Maximalstufe sind, skaliert ihre Stärke eigentlich mit. Im Fall der Gedankenkontrolle war das aber wohl nicht der Fall. Daher konnte der Druide mit Itemlevel 630 munter durch seine Kameraden pflügen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.

In vielen modernen Kämpfen geht diese Gedankenkontrolle übrigens mit einigen Einschränkungen einher, sodass übernommene Charaktere kaum in der Lage sind, ihre Mitstreiter mal eben zu überwältigen.

Noch in der vorletzten Erweiterung von World of Warcraft, Shadowlands, konnten unter Gedankenkontrolle ziemlich amüsante Dinge passieren. Denn ein Boss hat Charaktere einfach dazu gezwungen, ihren Ruhestein zu verwenden und den Dungeon so zu verlassen. Die wohl klügste Art, mit wütenden Abenteurern umzugehen.