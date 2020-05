Die 5 witzigsten Spielzeuge in WoW und wie ihr sie bekommt

World of Warcraft steckt voller cooler Spielzeuge. Wir zeigen euch die 5 besten und verraten, welche tollen Kombinationen es gibt.

In der World of Warcraft gibt es schier endlos viel zu tun und zahlreiche Dinge zu sammeln. Neben Mounts, Pets und Ausrüstung gibt es noch einen weiteren Reiter in der Sammlung: die Spielzeuge. Weit mehr als 600 gibt es inzwischen davon, die sich in ihren Effekten stark unterscheiden. Wir stellen euch die 5 coolsten davon vor und verraten, wie ihr sie bekommt.

Platz 5: Seeleninhalierer (Soul Inhaler)

Was macht Seeleninhalierer? Das Spielzeug könnt ihr auf die meisten toten Wesen verwenden. Das betrifft sowohl Mobs als auch verbündete und feindliche Spieler, solange sie tot sind. Eurem Charakter wachsen Flügel und ihr saugt dem Ziel die Seele aus. Dabei schrumpft die Leiche des Ziels und wird farblos, während euer Charakter sich an der Seele des Ziels labt. Die Leiche bleibt in diesem ausgesaugten Zustand, bis der Spieler sich wiederbelebt oder die Leiche auf andere Weise verschwindet.

Ausnahme: Wie viele Spielzeuge dieser Art, lässt sich der Seeleninhalierer nicht in Raids verwenden.

Wie bekommt man den Seeleninhalierer? Den Seeleninhalierer bekommt ihr vom Rare-Mob Tor’goroth im Frostfeuergrat (Draenor) bei den Koordinaten 44 / 9. Das Spielzeug ist allerdings kein garantierter Drop, sondern erscheint nur zu etwa 14%. Es könnte also mehrere Besuche benötigen, um das Spielzeug zu ergattern.

Der Seeleninhalierer saugt Leichen aus – das sieht richtig cool aus.

Welche coolen Kombinationen gibt es? Viele. Es gibt weitere Gegenstände, die ihr nur auf getöte Feinde (oder Mitspieler) anwenden könnt. Zu den besten gehört neben Narassins Seelenedelstein der Gin-Ji-Messersatz. Mit diesem kann man die zuvor ausgesaugte Leiche zerhacken und in einen kleinen Fleischklumpen verwandeln. Perfekt, um das Opfer noch ein wenig zu demütigen oder einen Mitspieler etwa zu necken.

Platz 4: Wellenbrett aus Knorrholz (Gnarlwood Waveboard)

Was macht das Wellenbrett aus Knorrholz? Bei Benutzung gibt euch das Wellenbrett einen Buff für 10 Minuten. Wenn der Charakter sich nun ins Wasser begibt, steht er plötzlich auf einem Surfbrett und kann damit übers Wasser gleiten. Das Brett hat keine Abklingzeit, ihr könnt diesen Buff also im Grunde permanent aufrechterhalten.

Wie bekommt man das Wellenbrett aus Knorrholz? Das Wellenbrett aus Knorrholz könnt ihr euch für 300 Seefahrerdublonen kaufen. Diese verdient ihr euch durch den Besuch von Insel-Expeditionen. Verkauft wird es von Kapitänin Zen’taga (Dazar’alor, Horde) oder Kapitänin Klarisa (Boralus, Allianz) – jeweils direkt neben der Anmeldung für die Insel-Expeditionen.

Damit seid ihr die coolste Draenei beim nächsten Strandtreffen … oder so.

Welche coolen Kombinationen gibt es? Grundsätzlich keine Besonderen. Das Wellenbrett erlaubt es aber, auf dem Wasser zu „stehen“ und dort etwa zu angeln. Dadurch ist es hilfreich für alle, die im offenen Meer angeln wollen und keine andere Möglichkeit des Wasserwandelns haben. Außerdem ist Surfen an sich schon cool genug, nicht wahr?

Platz 3: Kriegshorn des Arenameisters (Arena Master’s War Horn)

Was macht Kriegshorn des Arenameisters? Bei Benutzung beschwört das Kriegshorn zwei verschiedene Oger – einen roten und einen blauen. Die Oger stürmen nach einigen Sekunden aufeinander zu und verprügeln sich dann bis zum Tod. Wenn einer der beiden Oger gewonnen hat, verbeugt sich der andere Oger vor dem Spieler, der das Item genutzt hat.

Wie bekommt man das Kriegshorn des Arenameisters? Das Kriegshorn könnt ihr ganz leicht bekommen, ihr müsst es nur in der offenen Welt plündern. Begebt euch zum Frostfeuergrat (Draenor) zu den Koordinaten 23 / 25. Auf dem Thron liegt das Kriegshorn, das ihr einfach an euch nehmen könnt.

Die Oger kämpfen für euer Vergnügen – und können bei Entscheidungen helfen!

Welche coolen Kombinationen gibt es? Das Spielzeug lässt sich nicht mit vielen Dingen kombinieren, kann aber eine tolle Lösung sein, wenn es Uneinigkeit in der Gruppe gibt. Zwei Leute streiten sich um Beute oder darum, welchen Dungeon man als nächstes angehen soll? Lasst die Oger für euch entscheiden, indem ihr auf rot oder blau wettet. Das ist deutlich witziger und unterhaltsamer als Würfeln, weil man mitfiebern kann und gelegentlich der zuerst unterlegene Oger im letzten Moment noch gewinnt.

P.S: Wettet niemals auf blau, vertraut mir.

Platz 2: Liebesboot (Love Boat)

Was macht das Liebesboot? Das Liebesboot kann auf allen Wasseroberflächen verwendet werden, die über eine gewisse Tiefe verfügen. Bei Benutzung erscheint ein pinkes Boot zusammen mit einem Gondoliere. Ein weiterer Spieler kann das Boot anklicken und so auf eine (hoffentlich) romantische Bootsreise mitgenommen werden. Der Spieler, der das Boot beschwört hat, entscheidet über die Fahrtrichtung, während immer wieder Herzen über beiden Teilnehmern erscheinen.

Wie bekommt man das Liebesboot? Das Liebesboot könnt ihr euch nur während der Feierlichkeiten von „Liebe liegt in der Luft“ verdienen, das jedes Jahr um den Valentinstag (14. Februar) stattfindet. Es kostet dort 270 Zeichen der Liebe. Einmal gekauft, kann das Boot allerdings über das ganze Jahr hinweg verwendet werden.

Mit dem Traumpandaren in den Sonnenuntergang…

Welche coolen Kombinationen gibt es? Keine Nennenswerten. Aber das muss auch nicht sein, denn das Liebesboot soll für Ruhe, Entspannung und etwas Zweisamkeit sorgen. Vielleicht kann man damit ja den Gildenleiter bestechen, beim nächsten Raid etwas mehr Beute zu bekommen …

Platz 1: Reflektierendes Prisma (Reflecting Prism)

Okay, okay. Strenggenommen ist das Reflektierende Prisma kein Spielzeug, sondern ein Verbrauchsgegenstand. Sein Effekt ist allerdings so vielseitig einsetzbar und gerade in Kombination mit Spielzeugen grandios, dass es einfach den ersten Platz verdient hat. Ihr werdet rasch verstehen, warum das so ist.

Was macht Reflektierendes Prisma? Das Prisma kann auf ein Gruppen- oder Raid-Mitglied angewandt werden. Der Gegenstand muss einen Moment lang kanalisiert werden, danach tauschen beide Spieler ihr Aussehen für 5 Minuten. Sowohl der Anwender des Prisma als auch das Ziel können dies jedoch vorzeitig abbrechen, indem sie den entsprechenden Buff wegklicken – dann verwandeln sie sich selbst wieder zurück.

Wie bekommt man das Reflektierende Prisma? Das Prisma kann von Juwelenschleifern hergestellt und im Auktionshaus ge- und verkauft werden. Ein einziges Prisma hat 50 Aufladungen und benötigt zur Herstellung lediglich ein Magisches Feuer. Das ist eine Ressource, mit der man in Warlords of Draenor quasi „totgeworfen“ wurde. Es ist also sehr günstig in der Herstellung.

Mit dem Prisma können auch alle Gruppenmitglieder identisch aussehen!

Welche coolen Kombinationen gibt es? Nahezu unendlich viele. Ihr könnt das Aussehen zu jedem beliebigen Zeitpunkt tauschen. Die getauschte Form behält daraufhin auch im Kampf ihr Aussehen und wird nicht abgebrochen. Hier einige Beispiele:

Ein Gruppenmitglied ist in einen Sandsteindrachen verwandelt. Kopiert sein Aussehen und kämpft fortan als riesiger Drache!

Ein Dämonenjäger ist in der Metamorphose-Gestalt. Kopiert sein Aussehen und seid selbst in der Metamorphose für 5 Minuten. Das könnte zu Verwirrung führen, wenn da plötzlich ein Heilig-Priester in Dämonenform steht und Heilzauber wirkt.

Ein Heil-Druide hat seine Bärengestalt (oder irgendeine andere Gestalt) angeworfen. Schnappt euch sein Aussehen und werdet zum ersten Fernkämpfer-Bären der Geschichte.

Das Tauschen der Optik ist fast immer möglich. Wenn ihr einen Helfer habt, der ebenfalls über ein Prisma verfügt, könnt ihr sogar dem ganzen Raid das gleiche Aussehen verpassen. Wie etwa auf diesem Screenshot, wo wir mit vielen Drachen in die Nachtfestung gezogen sind:

In der Theorie könnt ihr damit auch einen ganzen Raid in riesiger Baumgestalt verbringen. Wie ihr selbst zum Baum werdet, haben wir hier erklärt.

Besondere Erwähnung: Transmorphersignal

Dieses Spielzeug hat es nicht in die Top 5 geschafft und das liegt vor allem an einem Grund: Es ist ein Shop-Gegenstand. Das Transmorphersignal kostet 10€ und kann nur über einen Kauf im Shop ergattert werden. Cool ist er allemal, aber aufgrund des Echtgeldpreises haben wir ihn nicht in die Liste aufgenommen.

Was macht das Transmorphersignal? Das Transmorphersignal ruft einen Astralen herbei, der für ein paar Minuten an Ort und Stelle bleibt und von Verbündeten angesprochen werden kann. Die Spieler verwandeln sich dann in einen von zahlreichen Bossen aus der Vergangenheit von World of Warcraft. Die Bosse haben dabei auch ihre einzigartigen Soundeffekte und kommentieren verschiedene Aktionen – etwa, wenn der Spieler einen Feind attackiert, tötet oder selbst getötet wird. Die Verkleidung bleibt für 20 Minuten bestehen, hält über den Tod hinaus und kann jede Stunde erneuert werden.

Wie bekommt man das Transmorphersignal? Man wirft Geld auf das Problem und kauft ihn sich für 10€ im Battle.net-Shop. Alternativ kann man mit Gold eine WoW-Marke kaufen und diese in Battle.net-Währung umtauschen, um es so zu finanzieren. Am Ende ist aber immer ein €-Preis fällig.

Welche Kombinationen gibt es? Fast keine. Nach Verwendung des Transmorphersignals funktionieren nur wenige Spielzeuge. So ist es etwa nicht möglich, ein reflektierendes Prisma zu benutzen, um anderen Spielern das Aussehen eines Bosses zu geben.

Das waren unsere Top 5 der witzigsten Spielzeuge in World of Warcraft. Welche Spielzeuge verwendet ihr gerne und was stellt ihr damit an?