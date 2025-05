Neues Aufbauspiel auf Steam ist wie Anno, aber mit Cthulhu-Kult, verlässt den Early Access „Sehr positiv“

Mit Worshippers of Cthulhu ist am 22. Mai 2025 ein Aufbauspiel auf Steam erschienen, in dem ihr einen Cthulhu-Kult leitet und dunkle Rituale durchführt. Bereits mit der Demo und im Early Access kam das Spiel sehr gut an.

Was ist Worshippers of Cthulhu für ein Spiel? Das Aufbauspiel von Crazy Goat Games und Publisher Crytivo macht euch als Herold der kosmischen Wiedergeburt zum Anführer eines Cthulhu-Kults. Euer Ziel: Ihr sollt den alten Gott höchstselbst beschwören. Dafür müsst ihr Anhänger um euch scharen und auf mehreren Inseln Städte aus dem Nichts erschaffen.

Ernährt eure Anhänger, überwacht Produktionsketten und organisiert Arbeitskräfte. Dazu verkündet ihr Dogmen, richtet Feste aus und führt dunkle Rituale durch. Alle Ungläubigen dienen euch als potenzielle Opfer und Sklaven. Und natürlich begegnet ihr im Zuge der Aufgabe diversen „Lovecraftschen Wesenheiten“.

Der Trailer gibt euch einen Ersteindruck von Worshippers of Cthulhu:

Wie kommt das Spiel an? Bereits die erste Demo kam im August 2024 richtig gut an. Und auch in der Early-Access-Phase konnte der Anno-Verschnitt der etwas anderen Art viele Spieler begeistern. Die mittlerweile 809 Rezensionen fallen zu 87 Prozent positiv aus – was auf Steam ein „Sehr positiv“ einbringt.

Pieberry zieht auf Steam einen weiteren namhaften Vergleich: „Es ist wie ‚Against the Storm‘, aber meiner Meinung nach besser, mit Kämpfen und längeren Karten, sodass es nicht nur darum geht, Ziele zu erfüllen.“

Varya hat mehr als 50 Stunden gespielt und meint auf Steam: „Ich persönlich finde das Spiel sehr gut. Wenn man Anno und Lovecraft mag – perfekt! Die Grafik ist wunderschön, recht düster und dem Lovecraft-Universum mit viel Liebe zum Detail nachempfunden. Die Mechanik ist schnell und einfach zu verstehen und wird nicht schnell langweilig. Das Spiel ist sein Geld auf jeden Fall wert.“

Tasslehoff zeigt sich auf Steam begeistert: „Ich bin erst ein paar Stunden dabei, und ich finde den Einfallsreichtum und die Liebe zum Detail erstaunlich. Ich wusste nicht, was ich erwarten würde, aber das war es nicht.“

Anno und Against the Storm sind auf jeden Fall zwei namhafte, starke Vergleiche für die Siedlungssimulation des kleinen Studios. Die ungewöhnliche Mischung mit dem Cthulhu-Setting von H. P. Lovecraft scheint voll aufzugehen. Mehr Tentakel-Storys gibt es übrigens hier: Sorry, ich habe euch ausgerottet, aber dafür ein Tentakelmonster geküsst.