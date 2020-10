World of Tanks: Neuer Spielmodus kommt von Silent Hill-Designern – Wird richtig gruselig

Das Panzer-MMO World of Tanks plant zu Halloween etwas Besonderes. Einen neuen PvE-Modus mit Designs und Soundtracks aus der Feder zweier berühmter Designer des Horror-Hits Silent Hill. Masahiro Itō und Akira Yamaoka haben dafür ihre künstlerischen Fähigkeiten zur Verfügung gestellt und was sie geschaffen haben, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist das für ein Halloween-Event? Wie jedes Jahr plant Wargaming auch dieses Mal wieder ein großes Halloween-Event. Das ist 2020 ein neuer Spielmodus. Der hat sogar eine Story um ein missglücktes sowjetisches Experiment in der Stadt Mirny-13. Dort fahrt ihr im Team spezielle Panzer gegen eine durchgedrehte KI. Ihr müsst in verschiedenen Phasen eine spezielle Ressource erbeuten und diese dann rechtzeitig bei einer Maschine abliefern, um die Katastrophe zu verhindern.

Was ist an dem Event so Besonderes? Erst einmal ist der Spielmodus ein komplett neuer PvE-Mode, den es so noch nie gab. Ihr kämpft mit speziellen Panzern gegen fiese Grusel-Tanks. Die sind nicht mit den üblichen Halloween-Kürbis-Dekos verziert, sondern sehen aus, wie „gruselige Panzer“. Um diese „Dunkle Seite“ von Vehikeln zu zeigen, wurde extra der Designer Masahiro Itō engagiert. Der hat schon die Horror-Designs zum Grusel-Game Silent Hill beigesteuert.

Für den Soundtrack, der euch in der immer bizarrer werdenden Landschaft um die Stadt Mirny-13 begleitet ist dafür der Komponist Akira Yamaoka zuständig. Auch der war schon für Silent Hill am Werk.

Einer der unheimlichen Panzer aus dem neuen Event.

Wann kommt das Event? Das Halloween-Event in World of Tanks startet am 26. Oktober und endet am 9. November. Dabei könnt ihr euch neue Designs für eure Tanks freispielen.

Silent Hill Komponist Akira Yamaoka im Interview – „Mein erster Soundtrack war zu gruselig“

Der aus Silent Hill bekannte Komponist Akira Yamaoka hat den speziellen Soundtrack des Events komponiert. Der besteht aus düsteren Klängen, die eine ganz eigene Atmosphäre von Bedrohung und Grauen erwecken. Die Klänge passen mit ihrer kalten, düsteren Note sehr gut zu den Vorkommnissen um ein mysteriöses Experiment, das seelenlose Maschinen zu Killern macht.

Akira Yamaoka, Komponist von Silent Hill.

In einem kurzen Interview erklärt der Komponist, wie es dazu kam und was ihn am Spiel World of Tanks fasziniert. Das Interview wurde von Wargaming aufgezeichnet und uns bei MeinMMO zur Verfügung gestellt.

Sie arbeiten seit 2017 mit der World of Tanks zusammen, was reizt Sie an dem Spiel? Ich bewundere wirklich, wie Panzer im World of Tanks-Universum präsentiert werden. Das Spiel fängt ein einzigartiges Gefühl ein, indem die historischen Details genau beachtet werden, was normalerweise recht schwierig ist. Ich denke, dass das World of Tanks-Entwicklungsteam eine großartige Arbeit geleistet hat, um dies einzufangen und gleichzeitig das Spiel immer größer und besser zu machen.

Spielen Sie World of Tanks? Wenn ja, was sind Ihre Lieblingsnationen und Fahrzeuge? Der japanische Tier V Chi-Nu Kai ist mein Favorit. Nicht, dass er superstark wäre, aber als Japaner liebe ich das Design dieses Panzers wirklich.

Wie beurteilen Sie die Musik in World of Tanks insgesamt? Es ist einfach erstaunlich. Die Sound-Designer arbeiten so gut zusammen. Sie verfügen über ein hohes Maß an Fachkompetenz. Dies macht mir einfach Lust, mit dem Team zu arbeiten!

Die finstere Umgebung passt sehr gut zum Soundtrack.

Was hat Sie inspiriert, den Ambient-Track für das Halloween-Event in World of Tanks zu schaffen? Ich hatte bereits die Sound Clips, die ich vom World of Tanks Sound Design Team bekommen habe. Die meiste Inspiration habe ich von dort bekommen. Es ist wie beim Kochen; man hat einen Haufen Zutaten und verwendet diese. Man nimmt vorhandene Dateien, um Musik zu kreieren, nicht wie bei einem Remix, sondern auf eine andere Art und Weise, um Musik zu kreieren.

Erzählen Sie uns von Ihrer Beteiligung an der Komposition des Ambient-Tracks? Ich habe mit World of Tanks schon einmal an einem anderen Projekt gearbeitet, deshalb haben wir wieder zusammengearbeitet. Ich freue mich darauf, Teil dieser neuen World of Tanks-Welt zu sein, verbunden durch Musik!

Erzählen Sie uns vom neuen Spielmodus, ist es Ihnen gelungen, die Atmosphäre des Horrors zu vermitteln? Er gibt Ihnen wirklich eine realitätsnahe Erfahrung. Es ist nicht Science Fiction, aber es fügt dem Universum von World of Tanks eine neue Dimension hinzu. Zu Beginn der Produktion wurde mir gesagt, dass die Musik, die ich gemacht habe, ein wenig zu gruselig sei (haha) – also habe ich versucht, mich darauf zu konzentrieren, dass sie eher einzigartig als gruselig klingt.

Wo gibt’s noch Zeug aus Silent Hill? Die Designs aus Silent Hill kommen übrigens nicht nur bei World of Tanks unter. Auch das Horror-Game Dead by Daylight nutzt die Kreationen des Grusel-Games. So kommt es, dass der schauerliche Pyramid-Head aus Silent Hill unter dem Namen Executioner in Dead by Daylight auftaucht. Hier erfahrt ihr, was der Killer so kann.