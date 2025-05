Die offiziellen Figuren zu Baldur’s Gate 3 waren so hässlich, dass sich die Firma entschuldigen muss und Käufern ihr Geld zurückgibt

Fans von Baldur’s Gate 3 wurden zuletzt von der Qualität der offiziellen Minis zu Baldur’s Gate 3 enttäuscht. Offenbar so sehr, dass sich die Firma dahinter nun offiziell entschuldigt.

Was war los mit den Figuren? Das Box-Set „Icons of the Realm“ mit 7 offiziellen Figuren zu Baldur’s Gate 3 von der US-Firma WizKids hatte zuletzt für Unmut in der Community gesorgt. Auf X.com hatten einige Fans ihre Enttäuschung über die Qualität der Minis geteilt.

Denn diese kamen teils stark deformierten, mit unsauberen Farben und mitunter fehlenden Körperteilen bei der Community an und sahen damit deutlich anders aus, als auf ihrer Vorlage, mit der WizKids für das Set warb, sodass ein Produktionsfehler nahelag.

Manche nahmen es auch mit Humor und witzelten, dass man Mods entwickeln solle, die die Charaktere so aussehen lassen. Zwischenzeitlich hatten sich die Fotos der deformierten Figuren sogar zu einem Meme entwickelt (via Reddit).

Nun hat sich die Firma hinter den Figuren zu der Kritik geäußert und verspricht Betroffenen ihr Geld zurückzuerstatten.

„Wir erstatten den vollen Kaufpreis, eine Rücksendung des Produkts ist nicht erforderlich.“

Wie äußert sich WizKids zu dem Vorfall? In einem Eintrag auf ihrer Homepage hat sich die Firma jetzt zu der Qualität zu Wort gemeldet und bittet alle Betroffenen sich bei ihnen zu melden:

WizKids ist bestrebt, Produkte zu entwickeln, die den Spielspaß steigern und erhöhen. Wir möchten, dass unsere Kunden mit unseren Produkten lange und schöne Erinnerungen an Spielabende mit Freunden und Familie schaffen. Leider haben wir dieses Ziel mit dem D&D Icons of the Realms: Baldur’s Gate 3 Character Boxed Set nicht erreicht. Wenn Sie dieses Set über unsere Online-Shops gekauft haben, bieten wir denjenigen, die mit ihrem Set unzufrieden sind, eine vollständige Rückerstattung an. […] Wir möchten uns aufrichtig für die Frustration und Enttäuschung entschuldigen, die diese Qualitätsprobleme bei unseren Kunden verursacht haben. Auch uns geht es so, da das Endprodukt weder unseren Erwartungen noch denen unserer Partner von Wizards of the Coast entsprochen hat. Unsere Teams arbeiten daran, die besten Lösungen für alle Beteiligten zu finden und mit Ihnen, unseren Kunden, zusammenzuarbeiten, um dieses Problem zu lösen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir uns darauf konzentrieren, die Betroffenen zu kontaktieren und ihnen bei der Rückerstattung zu helfen.

Demnach erhalten alle, die mangelhafte Produkte erhalten haben, eine volle Rückerstattung des Kaufpreises oder ein neues Produkt, bei dem sichergestellt wird, dass „die erwarteten Standards eingehalten werden“.

Ebenso schreiben sie in einem Post auf x.com, dass eine Rücksendung nicht notwendig ist. Die fehlerhaften Produkte können Fans also behalten. Mittlerweile ist die Produktseite des Sets nicht mehr aufrufbar (via shop.wizkids.com). Ob das Set in Zukunft wieder angeboten wird, ist derzeit nicht bekannt.

Neben den klassischen Begleitern Wyll, Karlach, Astarion, Lae’zael, Gale und Shadowheart war auch Lazarus (engl. Withers) enthalten. Dabei gibt es noch einige Anwärter, die im Spiel über längere Zeit euer Lagher zieren, wie Jaheira oder Minsc. Aber auch Volo hätte sich als Figur in diesem Set angeboten, denn er spielt nicht nur in Baldur’s Gate 3 eine größere Rolle: Volo wirkt in Baldur’s Gate 3 wie ein Aufschneider, dabei ist er in D&D ein echt wichtiger Charakter