Dieser Shooter soll sich wie Destiny mit Hexen spielen und kommt bald schon auf Steam

Witchfire könnte insbesondere für diejenigen unter euch interessant sein, die Hunt Showdown mögen und sich vielleicht sogar nach einem Einzelspielermodus sehnen. Die düstere Atmosphäre und die Auswahl an alten Schusswaffen erinnert nämlich ziemlich stark an Cryteks Extraction-Shooter: Wer Hunt Showdown auf Steam mag, sollte sich Witchfire anschauen – Bietet alte Schusswaffen und Jagd auf Hexen

Am 14. August 2024 erschien das „The Wailing Tower“-Update, das mit der Insel der Verdammten eine neue Karte sowie neue Features wie Prophezeiungen, korrupte Arcana und „Gefallene Preyer“ ins Spiel eingeführt hat. Eine ausführliche Liste aller Neuerungen aus dem „The Wailing Tower“-Update findet ihr im Blog der Entwickler (via theastronauts.com ).

Das Spiel erschien bereits am 20. September 2023 exklusiv im Epic Games Store, im vierten Quartal 2024 folgt nun der Release auf Steam. Das Spiel wird sich da allerdings immer noch im Early-Access befinden. Laut Angaben der Entwickler im Steam-Shop soll das noch neun bis zwölf Monate so bleiben.

Um welches Spiel geht es hier? Witchfire ist ein RPG-Shooter des polnischen Entwicklerstudios The Astronauts. Das Spiel vereint Elemente aus Soulslikes, Roguelites und Extraction-Shootern in einer Einzelspielerkampagne.

