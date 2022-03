Witcher 4 nur im Epic Games Store, nicht auf Steam? Das sagen die Entwickler

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist zwar kein garantiertes „Wir veröffentlichen auch auf Steam“, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist recht hoch. Immerhin ist CD Projekt RED dafür bekannt, mehrere Vertriebsplattformen für die Spiele zu benutzen, um ein möglichst breites Publikum erreichen zu können. Man kann also wohl davon ausgehen, dass das nächste Witcher-Spiel sowohl im Epic Games Store als auch auf GOG und in Steam verfügbar sein wird.

Insert

You are going to send email to