Ihr seid auf der Jagd nach einer neuen Maus, die nicht nur klickt, sondern richtig knallt? Dann kommt die Amazon Tech Week wie gerufen für euch: Die SteelSeries Aerox 5 Wireless – eine kabellose und ultraleichte High-Performance-Maus – gibt’s gerade zum halben Preis. Kein Witz. Statt 150 Euro zahlt ihr aktuell nur rund 75 Euro für ein Stück Gaming-Hardware, das aussieht wie direkt aus der Zukunft entsprungen und sich auch genau so anfühlt.

Was bekommt ihr dafür? Eine Maus, die gefühlt so leicht ist wie ein Blatt Papier, aber ausgestattet mit allem, was euch im Match nach vorn bringt: Rasend schneller Sensor, neun programmierbare Tasten, bis zu 180 Stunden Akkulaufzeit und ein Design, das euch nicht nur neidische Blicke einbringt, sondern auch mit erstklassiger Ergonomie punktet.

Nur für kurze Zeit bei der Amazon Tech Week: SteelSeries Gaming-Maus zum halben Preis!

Mit nur 74 Gramm ist die SteelSeries Aerox 5 Wireless federleicht und ermöglicht euch damit blitzschnelle Mausmanöver!

Die SteelSeries Aerox 5 Wireless bringt gerade einmal 74 Gramm auf die Waage – und das trotz kabelloser Verbindung, schicker RGB-Beleuchtung und zusätzlicher Seitentasten. SteelSeries erreicht das durch ein cleveres Wabendesign mit durchlässigem Gehäuse, das nicht nur Gewicht spart, sondern auch den Style-Faktor ordentlich anhebt. Wer auf schnelles Flicking, präzises Aim und lange Sessions ohne ermüdende Handgelenke steht, wird das geringe Gewicht sofort lieben lernen.

Doch die Leichtigkeit geht nicht zulasten der Technik: Im Inneren werkelt ein TrueMove Air Sensor mit bis zu 18.000 DPI. Das bedeutet für euch: extrem präzise Bewegungen ohne Verzögerung – perfekt für kompetitive FPS-Titel wie Valorant, CS2 oder Escape from Tarkov.

Mehr zum Thema Die SteelSeries Aerox 5 zähle ich zu den besten Gaming-Mäusen – Logitechs G502 X kann sie aber nicht schlagen von Benedikt Schlotmann

IP54-zertifiziert und bis zu 180 Stunden Akkulaufzeit

Dank enormer Akkulaufzeit könnt ihr dutzende Stunden zocken, bevor ein Griff zum Kabel notwendig wird!

Natürlich darf bei einer Gaming-Maus mit futuristischen Specs auch die RGB-Beleuchtung nicht fehlen. Drei Zonen könnt ihr individuell anpassen, synchronisieren oder einfach komplett abschalten, wenn ihr es minimalistischer mögt. Darüber hinaus ist das Gehäuse nach IP54 gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser bestens geschützt – das heißt, auch beim Snack-Unfall oder schweißtreibenden Momenten bleibt alles funktionstüchtig.

Bei der kabellosen Verbindung habt ihr die Wahl: Die Aerox 5 Wireless funkt entweder per 2,4-GHz-Verbindung (ultraschnell und verzögerungsfrei) oder über Bluetooth 5.0, wenn ihr Akku sparen wollt oder das Gerät an einem Notebook oder Tablet nutzen möchtet. Alternativ könnt ihr sie auch per USB-C-Kabel aufladen und gleichzeitig zocken – besonders praktisch, wenn der Akku einmal leer ist.

Apropos Akku: Bis zu 180 Stunden Laufzeit sind drin – und mit Fast-Charge holt ihr in nur 15 Minuten wieder 40 Stunden Spielzeit raus. Kein ständiges Nachladen, kein Stress.

Wenn ihr auch in Zukunft die heißesten Gaming- und Tech-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, der euch täglich über die besten Rabatte und Aktionen informiert!