Ihr seid auf der Suche nach einem Headset, das nicht nur top klingt, sondern auch überall funktioniert? Dann ist das Logitech G435 genau das, was ihr braucht! Egal, ob ihr auf dem PC, der PlayStation 5, der Nintendo Switch, mit eurem Smartphone oder dem Mac zockt – dieses Headset hat alles drauf. Und das Beste: Bei Amazon gibt es den preiswerten Kopfhörer von Logitech jetzt zum halben Preis!

Mit dem Logitech G435 bekommt ihr die ideale Kombination aus freier Bewegung und super Klang. Kein Kabelsalat mehr, keine Verzögerungen, nur noch pure Performance. Wenn ihr nach einem echten Allrounder sucht, der euch nicht nur satten Sound zum Zocken liefert, sondern auch noch unglaublich günstig ist, solltet ihr euch das Logitech G435 definitiv näher anschauen!

Ohne Kabel, aber dafür mit Dolby Atmos: Dieses Logitech-Headset ist ein echter Verkaufsschlager!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der Sound des Logitech G435 ist alles andere als von schlechten Eltern: Mit den 40 mm großen HiFi-Treibern liefert euch das Headset einen dynamischen Sound, der euch jedes klangliche Detail aus euren Games in perfekter Klarheit an die Lauscher liefert. Egal ob euch auf Nuke die Kugeln um die Ohren fliegen oder ihr durch Azeroth wandert – ihr hört einfach alles! Und Spatial Sound sorgt dafür, dass ihr Gegner schon hört, bevor ihr sie seht – ein Riesenvorteil, den ihr garantiert nicht mehr missen möchtet.

Nur für kurze Zeit zum halben Preis: Tausende Amazon-Nutzer geben diesem Headset für PC, PS5 und Nintendo Switch fünf Sterne!

Kabellose Freiheit wird beim Logitech G435 großgeschrieben: Dank LIGHTSPEED könnt ihr euch bis zu 10 Meter von eurer Plattform entfernen, ohne dass ihr Verzögerungen oder gar Verbindungsabbrüche befürchten müsst. Und für alle, die auch mal unterwegs zocken wollen, gibt es natürlich auch Bluetooth – damit könnt ihr das Headset ganz einfach beispielsweise mit eurem Smartphone verbinden oder problemlos zwischen Geräten hin und her wechseln.

Mein persönliches Highlight des Logitech G435 ist, dass der Mikrofonarm entfällt – das Mikrofon ist nämlich direkt in der Hörmuschel integriert!

Das Logitech G435 bringt gerade mal 165 Gramm auf die Waage – so merkt ihr das Headset kaum, selbst bei langen Gaming-Marathons. Die weichen Ohrpolster sorgen für maximalen Komfort und der verstellbare Kopfbügel passt sich perfekt an euren Kopf an. Somit könnt ihr das Headset stundenlang tragen, ohne dass es unbequem wird. Und wenn der Akku mal leer geht – keine Sorge! Der hält bis zu 18 Stunden und ist in lediglich zwei Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Unsere Kaufberatung: Die besten Gaming-Headsets 2025

Falls ihr euch noch mehr Headset-Empfehlungen ansehen möchtet, solltet ihr mal bei der ausführlichen Headset-Kaufberatung meines Kollegen Benedikt vorbeischauen. Dort stellt er euch die derzeit besten Gaming-Headsets vor, die euch den brillantesten Sound für euer Kleingeld liefern:

Mehr zum Thema Die besten Gaming-Headsets, die ihr 2025 kaufen könnt von Benedikt Schlotmann

Wenn ihr auch in Zukunft die heißesten Gaming- und Tech-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, der euch täglich über die besten Rabatte und Aktionen informiert!