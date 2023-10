„Wir haben eine Story-Krise“ – Schon vor 10 Jahren beschwerte sich James Cameron über Hollywood

Was haltet ihr von Camerons Meinung und er aktuellen Situation im Kino? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wenn man sich das Kino heutzutage anschaut, dann scheint sich gar nicht so viel in der Hollywood-Landschaft geändert zu haben. Etwas ist erfolgreich und soll dann zum Franchise werden. Ein aktuelles Beispiel wäre Barbie.

Demolition Man spielt in einer Zukunft, in der Klopapier durch 3 Muscheln ersetzt wurde – Autor verrät, was dahintersteckt

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Insert

You are going to send email to