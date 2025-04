Das „Red Dead Redemption 2“ aus Deutschland feiert unglaublichen Erfolg auf Kickstarter, kommt auch für Switch 2

Das deutsche Entwicklerstudio Aesir Interactive entwickelt ein Spiel, das Spielern eine Alternative zu Red Dead Redemption 2 bieten wird – und feiert mit seiner Idee einen unglaublichen Erfolg auf Kickstarter.

Was für ein Spiel entwickelt das Studio? Pferde-Fans greifen mangels passender Auswahl meist zu Rockstars Action-Game, obwohl sie eigentlich einen Simulator wollen. Sie nutzen das Westernspiel demnach mehr als Pferde- und Ausreitsimulation, weil das Spielgefühl und die Animationen der Tiere so gut gelungen ist.

Das neue Spiel vom Münchener Studio Aesir Interactive greift alle Aspekte auf, die Spielern mit Vorliebe für eine gute Zeit im Sattel lieben. Die Entwickler kombinieren sie mit Survival-Elementen, tiefergehenden Mechaniken rund um die Pferde und einer Prise Death Stranding – denn ihr schlüpft in die Rolle einer Kurierin in der Mongolei des 13. Jahrhunderts.

Ihr Spiel mit dem Namen „Windstorm: The Legend of Khiimori“ bringen sie für Steam, PS5 und sogar die Nintendo Switch 2 heraus und wollen noch früh im Jahr 2025 mit einem Early Access auf Steam durchstarten.

Ihre Idee kommt so gut an, dass ihre Kickstarter-Kampagne, die sie dafür gestartet haben, einen unglaublichen Erfolg erreicht – denn sie nehmen bis zum jetzigen Stand (05. April 2025, 12:30 Uhr) das 8-fache ihres ursprünglich gesetzten Finanzierungsziels ein.

Im kurzen Trailer könnt ihr einen kleinen ersten Eindruck gewinnen:

Zu Pferd als Kurier durch die Mongolei – Ein Konzept, das überzeugt

Wie verlief die Kampagne? Am 04. März 2025 wurde die Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, um dem Spiel mehr Tiefe verleihen zu können. Zuvor hatte das Studio für die Entwicklung vom Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2023 rund 1,47 Mio. € als Förderung erhalten (via Gameswirtschaft). Nun wollte man Geld von interessierten Spielern sammeln, um noch mehr Features ins Spiel bringen zu können.

Bereits nach 19 Stunden war das Finanzierungsziel von rund 60.000 € erreicht. Bis heute wurde mit 481.668 € über das 8-fache der Summe (Stand: 05. April 2025, 12:30 Uhr) eingenommen. Mit rund 8.550 Backern, also Personen, die das Projekt mit Geld unterstützt haben, verzeichnet Windstorm: The Legend of Khiimori einen Erfolg, der in Deutschland nur vom Bremer Studio King Art mit ihrem Spiel Iron Harvest, das 2018 über eine Million Euro einspielte, übertroffen wird (via Gameswirtschaft).

Mit ihrer Idee haben Aesir Interactive offenbar einen Nerv getroffen. Die Kampagne an sich ist zwar beendet, doch bis zum 11. April 2025 können sich weitere Interessierte noch beteiligen und zusätzliche Features möglich machen.

Was kann man in dem Spiel machen? In Windstorm: The Legend of Khiimori schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Mädchens, das als Kurierreiterin für ihr Volk per Pferd die Wildnis bereist und der Legende eines mysteriösen „Windpferdes“ auf die Spur geht. Dabei könnt ihr durch verschiedene Biome reisen und müsst dabei einige Survival-Aspekte beachten, eure Route also klug planen.

Zusätzlich könnt ihr euch ausgiebig um eure Pferde kümmern, sie zähmen, trainieren und züchten. Daneben bieten euch verschiedenste Quests eine Aufgabe: Ob Ausliefern von Frachten oder Hüten von Tieren – ihr bringt euch in das Leben eures Volkes ein. Ebenso werdet ihr euer Lager ausbauen und gestalten können. Auch ein Crafting-System soll es geben.

Kickstarter hat sich schon länger als gängige Methode etabliert, Geld für spannende Spielkonzepte zu sammeln, um sie verwirklichen zu können. Nicht selten sind die Spiele dabei auch viel erfolgreicher, als ihre Teams zuvor ahnen können, wie etwa im Fall von Windstorm: The Legend of Khiimori oder auch in einem anderen Fall, bei dem ein bekannter Director um sein Spiel gefürchtet hatte: Er fürchtete, sein Rollenspiel würde auf Kickstarter versagen – Doch es finanzierte sich in 27 Stunden und wurde ein großer Erfolg