Wildgate könnte der Multiplayer-Kracher für alle enttäuschten Blizzard-Fans sein

Das erste Spiel der Ex-Entwickler von Blizzard ist fast fertig. Ein Multiplayer-Game, das viele offenbar an WildStar erinnert …

In den letzten Jahren hat sich bei Blizzard viel verändert. Führende Entwickler gingen und manche von ihnen gründeten eigene Studios – wie auch Mike Morhaime. Von dessen „Dreamhaven“ hatte man lange nur wenig gehört, abseits der Meldung, dass er einige große Namen in seinem neuen Unternehmen vereinte.

Jetzt meldet sich Dreamhaven mit dem ersten großen Spiel: Wildgate. Und der erste Trailer lässt erahnen, dass da ein richtig starkes Multiplayer-Spiel auf uns zukommt.

Was ist Wildgate? Das ist gar nicht so leicht zu erklären, denn Wildgate kombiniert mehrere Genres gleichzeitig. Die Kernidee ist, dass 20 Spieler sich in kleinen 4er-Teams zusammenschließen und jeweils mit einem Raumschiff auf einer jedes Mal neu generierten Weltraum-Karte landen. Da gibt es kleine Kometen, Wracks von gestrandeten Schiffen, ein seltenes Artefakt – und natürlich die anderen Teams.

Zu Beginn eines Matches versucht man als Team, Ressourcen zu sichern. Das können Waffen und Upgrades für das eigene Raumschiff oder die private Bewaffnung sein, aber auch grundsätzliche Materialien wie Treibstoff, um den Booster des Raumschiffes zu aktivieren oder Eisblöcke, um den Reaktor bei Überhitzung zu kühlen.

Doch während Spieler und Spielerinnen das Raumschiff verlassen, sollte man stets abwägen: Gehen alle Crew-Mitglieder los und plündern, um besonders viel Ausrüstung zu sammeln? Oder bleiben ein oder zwei Kameraden zurück, damit das eigene Schiff nicht wehrlos ist, falls feindliche Teams auftauchen?

Da die einzelnen Mitglieder der Crew immer nur ein großes Upgrade zeitgleich tragen können, ist das eine wichtige Entscheidung.

Das Interessante ist, dass man nahtlos zwischen dem Kampf „Raumschiff gegen Raumschiff“ und „Charakter gegen Charakter“ wechseln kann. Denn während eine Spielerin vielleicht die Waffen des Raumschiffes bedient und damit auf die Feinde feuert, kann ein anderer Spieler das gegnerische Schiff entern und die Crew direkt unter Beschuss nehmen.

Wenn Feuer im Raumschiff ausbricht, muss man schnell sein – vor allem, wenn auch noch Feinde zum entern kommen.

Was ist das Ziel des Spiels? Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Ziele, die jeweils zum Sieg führen. Das Grundprinzip erinnert dabei an Hunt: Showdown. Denn auf der Karte ist irgendwo ein Artefakt versteckt. Das primäre Ziel ist es, dieses Artefakt zu finden und anschließend mit dem Artefakt und dem eigenen Raumschiff durch das „Wildgate“ zu entkommen – also quasi den Ausgang der Karte. Spoiler: Die anderen Teams werden das nicht zulassen wollen.

Die zweite Sieg-Möglichkeit ist es, alle anderen Teams auszulöschen. Als ausgelöscht gilt man, sobald das eigene Raumschiff vernichtet wurde. Daher kann sich der eine oder andere Sabotage-Akt durchaus lohnen. Denn man kann feindliche Schiffe entern und die Bewaffnung der Gegner sabotieren oder deren Reaktor-Kern sprengen.

Unsere Kollegen von der GameStar durften bereits einen genaueren Blick auf Wildgate werfen.

Wann erscheint Wildgate? Ein offizielles Release-Datum für Wildgate gibt es noch nicht, allerdings wurde gesagt, dass das Spiel noch in 2025 auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sein wird. Wer sich bis dahin nicht gedulden will, kann sich auch für den Vorschau-Playtest anmelden, der vom 10. bis 14. April stattfindet. Die Anmeldung dafür gibt es auf der offiziellen Wildgate-Website.

„Ich fühle mich an WildStar erinnert“

So reagiert die Community: Schaut man in die Kommentare unter dem Trailer bei YouTube, dann ist offensichtlich, dass sich viele vom Stil an WildStar erinnert fühlen – das dürfe aber vor allem an der Grafik und dem Humor liegen. Das tatsächliche Gameplay hat nur wenig mit dem MMORPG gemein. Dennoch könnten diese Parallelen und nostalgische Erinnerungen dabei helfen, Wildgate einen kleinen Boost zu verpassen. Denn in den Kommentaren auf YouTube heißt es:

„Das gibt mir so seltsame Wildstar-Vibes. Gott, ich vermisse dieses Spiels.“ – Kranitoko

„Ich hab den Titel gesehen und gedacht: WILDSTAR ist zurück, Baby! Oh, warte … verdammt. Aber es sieht trotzdem gut aus.“ – XiLock_Alotx

„Das sieht wie eine Weltraum-Variante von Sea of Thieves und so spaßig aus. Ich werde mir das in Zukunft definitiv genauer anschauen.“ -Leopez02

Aus Blizzard sind mehrere neue Spieleschmieden hervorgegangen und Dreamhaven von Mike Morhaime scheint die erste zu sein, die etwas vorzuweisen hat und bei dem der erste Eindruck überragend scheint. Man hat einen wilden Mix an Features gewagt – wenn sich das auszahlt und auch genauso gut spielt, wie Trailer und erste Playtests andeuten, könnte mit Wildgate ein richtiger Multiplayer-Kracher anstehen.

