Endlich wieder günstig: ASUS zahlt euch für die RTX 4070 SUPER ordentlich Geld zurück – plus Gratisspiel

Eine aktuelle Cashback-Aktion von Asus treibt die GeForce RTX 4070 SUPER wieder in preislich attraktive Gefilde. Obendrein gibt es von Nvidia auch ein Spiel dazu.

Für Custom-Designs der GeForce RTX 4070 SUPER von ASUS bekommt ihr bei teilnehmenden Händlern nach Registrierung des Kaufs derzeit 70 Euro zurück. Das aktuell günstigste Angebot mit einer OC-Grafikkarte gibt es limitiert bei Alternate.

Damit bewegt sich die beliebte WQHD-Grafikkarte von Nvidia vorübergehend wieder teils weit unter 600 Euro, wie zuletzt nur bei vereinzelten Angeboten. Die nächstgünstigsten Angebote im Rahmen der Cashback-Aktion sind derzeit:

Die Aktion läuft noch bis zum 18. August und auch ausgewählte Modelle der RTX 4060 (Ti) sind mit dabei, allerdings gibt es hier nicht ganz so viel Geld zurück.

Bei bestimmten Händlern, darunter Alternate und Notebooksbilliger, bekommt ihr außerdem von Nvidia bis zum 19. August das Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong als Gratisspiel dazu, wenn ihr wie auf der offiziellen Webseite beschrieben vorgeht.

Das bietet die GeForce RTX 4070 SUPER

Die SUPER-Grafikkarte von Nvidia ist eine etwas schnellere Neuauflage der ursprünglichen RTX 4070 und verfügt ebenfalls über 12 GB Grafikspeicher, wobei sie sich generell für aktuelle Spiele in WQHD-Auflösung und hohen Grafikeinstellungen sowie manchmal auch UHD/4K eignet.

Sie bewegt sich in Sachen Performance in etwa auf dem Niveau einer RTX 4070 Ti und sticht ihre direkte Konkurrenz in Form der normalerweise günstigeren Radeon RX 7900 GRE aus.

ASUS Dual RTX 4070 SUPER EVO OC bei Alternate

Im Test von ASUS’ Dual-Design in der OC Edition bei Tweaktown gab es für die Grafikkarte fast nur Lob und keine großartigen Kritikpunkte.

Die ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition mischt die bemerkenswerte Effizienz von Ada Lovelace mit RTX 3080-ähnlicher Leistung und streut ein wenig bahnbrechendes DLSS 3 obendrauf. Eine fantastische GPU. Tweaktown

Pro RTX 3080-ähnliche Leistung bei 40 % weniger Stromverbrauch

Kleines Design mit 2,5 Steckplätzen und zwei Lüftern, das elegant und kühl ist

Kompromissloses 1440p-Gaming

DLSS 3 ist ein Gamechanger Contra 4K-Leistungsabfall ziemlich groß

