Die einzige Lösung für einen wirklich günstigen Gaming-PC ist endlich im Angebot – und sie ist alternativlos!

Häufig gestellte Fragen

Was ist FSR?

Kurz zusammengefasst: FSR verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Details und Kanten im Bild zu erkennen und diese beim Hochskalieren zu verbessern. Dadurch wird versucht, die visuelle Qualität so nah wie möglich an der nativen Auflösung zu halten. Außerdem werden beim FSR eure Spiele in einer niedrigeren Auflösung gerendert und dann einfach hochskaliert. Es folgt eine Entlastung für eure GPU und ihr erhaltet gleichzeitig mehr Frames.

Im Laufe der letzten Jahren kamen genau wie beim DLSS neue FSR-Versionen heraus. Zwar steht AMD noch hinter Nvidia, aber hat sich dennoch bemerkenswert verbessert.