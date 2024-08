OLED-Technologie trifft auf KI – Das nächste Level des Fernsehens jetzt für euer Wohnzimmer

Auf diesem großen Smart-TV erlebt ihr dank der OLED-Technologie Szenen aus Spielen oder Blockbuster-Filmen wie nie zuvor. Spart jetzt viel Geld bei MediaMarkt.

Der Fernseher von LG ist ein Fest für die Sinne. Er ist mit starken Technologien ausgestattet, die euer Entertainment in eine ganz andere Dimension katapultieren. Seht die Aura im kommenden Spiel Dagon Ball: Sparking! ZERO ganz klar und superscharf. Jedes noch so kleine Detail bei der schönen Reise von Sweet Tooth oder den Kämpfen in Cobra Kai bei Netflix wird prächtig wiedergegeben.

Ihr spart jetzt 53 Prozent und somit ganze 1500€. Es gibt übrigens wieder eine Reihe an Knallerangeboten für Gaming-Fans. Darunter findet ihr Spiele, Rennlenkräder, Mäuse und mehr.

Die wichtigsten Spezifikationen im Blick

Display Technologie OLED Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 165 cm / 65 Zoll Bildqualität UHD 4K 3D Nein HDR Typ Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) SMART TV Ja Prozessor α7 Gen6 4K AI-Prozessor Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholungsfrequenz 100 – 120 Hz Bildverbesserungssystem Dolby Vision, HDR10, HLG, AI Picture Pro, Dynamic Tone Mapping, AI Super Upscaling 4K Bildverhältnis 16:9 Anschlüsse 4x HDMI (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (2 Ports)), 2x USB 2.0, 1x LAN (Ethernet), WiFi 5 (802.11ac), 1x LAN (Ethernet), optischer Ausgang, CI+ Slot

OLED-Technologie für spektakuläre Bilder und 4K-Auflösung

Die OLED-Technologie sorgt für tiefere Schwarztöne, lebensechte Farben und einen hohen Kontrast. Die Folge ist ein grandioses Bild, das ihr mit TVs aus der früheren Ära nicht erlebt habt. Jeder Pixel leuchtet selbstständig, wodurch perfekte Schwarzwerte erzielt werden können. Ein Kinoerlebnis in euren eigenen vier Wänden steht somit nichts im Weg.

Jeder noch so spannende Film wird intensiver, aber auch postapokalyptische Spiele wie Metro Exodus oder The Last of Us werden auf einem hohen Niveau präsentiert. Erkennt klare Details wie zerfallene Städte, blutige Wunden, Emotionen und allerlei Aktionen.

Mit einer 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) wird die Detailgenauigkeit des Fernsehers umso mehr verstärkt. Vor allem wirkt es sich hervorragend auf die Größe von 65 Zoll aus, weil die Pixelstärke einfach ziemlich genau ist und nichts auslässt.

Die OLED-Technologie ist sagenhaft schön

Intelligente Funktionen mit webOS 23 und α7 4K AI-Prozessor der 6. Generation

Der LG besitzt das starke webOS 23-Betriebssystem, das euch eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet und den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten wie Disney+, Netflix und Amazon Prime erleichtert. Mit LG ThinQ könnt ihr euren Fernseher auch per Sprachsteuerung bedienen und ihn in euer Smart Home integrieren. So habt ihr jederzeit Zugriff auf eure Lieblingsinhalte. Einfacher und entspannter geht es nicht.

Obendrein optimiert der α7 4K AI-Prozessor der 6. Generation eure Bild- und Tonqualität in Echtzeit. Er analysiert Inhalte und passt sie an. Somit erhaltet ihr die beste Qualität, um neue Szenen zu bestaunen. Diese Technologie wirkt sich nicht nur auf Serien oder Filme aus, sondern auch beim Spielen, weswegen ihr in dieser Hinsicht auch Vorteile bekommt.

Eine komfortable Auswahl des Smart-TVs

Dolby Vision & Dolby Atmos für eindrückliche Momente

Mit Unterstützung für Dolby Vision erhaltet ihr HDR-Inhalte in höchster Qualität mit lebensechten Farben und beeindruckendem Kontrast. Dolby Atmos hingegen sorgt für einen räumlichen Klang, der euch mitten ins Geschehen versetzt. Dies kommt einem echten Kino gleich, was echt erstaunlich für einen reinen TV-Sound ist.

Außer OLED-Technologie gibt es noch Gaming-Funktionen

Wenn ihr gern spielt, könnt ihr NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync nutzen, um ruckelfreies Gaming ohne Tearing zu genießen. Das ist aber noch längst nicht alles, ihr könnt mit diesem TV eine Bildwiederholrate von 100Hz bis 120Hz ausreizen. Somit erhaltet ihr bei manchen Spielen besonders hohe Frames, um reaktionsschnelle Vorteile zu erlangen.

Ein fulminanter KI-Prozessor

Zusätzlich unterstützt der Fernseher VRR (Variable Refresh Rate), HGiG (HDR Gaming Interest Group) und ALLM (Auto Low Latency Mode). Diese Funktionen sorgen dafür, dass euer Gaming-Erlebnis noch reibungsloser wird, indem sie die Latenz minimieren und die Bildwiederholrate dynamisch anpassen.

