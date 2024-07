2TB-SSD von Crucial fast zum halben Preis: So günstig war schneller Speicher schon lange nicht mehr

Schnappt euch die hochwertige 2TB-SSD von Crucial jetzt deutlich günstiger bei Amazon und profitiert von vielen Vorteilen.

Die Crucial P3 Plus SSD ist eine fähige PCIe Gen4 NVMe SSD. Sie verbessert nicht nur eure Spielerfahrung, sondern auch das Arbeiten am PC. Crucial zaubert häufig ein geniales Preis-Leistungs-Verhältnis aus dem Hut. Ihr erhaltet nämlich eine Ermäßigung von 39%, was einem erheblichen Preisfall gleichkommt. Nutzt die Chance und verpasst eurem Laptop oder Desktop-PC ein sinnvolles Upgrade. Günstiger geht es kaum.

Die 2TB-SSD ist 8,9 Mal schneller als Sata

Fabelhafte Geschwindigkeit: Die Crucial P3 Plus nutzt die PCIe Gen4-Technologie, wodurch euch eine rasche Datenübertragungsrate sicher ist. Darunter fallen Dinge wie schnellere Boot-Zeiten, kürzere Ladezeiten in Spielen und eine insgesamt verbesserte Systemreaktionsfähigkeit. Beeindruckende Geschwindigkeiten von bis zu 5.000 MB/s beim Lesen und 4.200 MB/s beim Schreiben sagen alles.

Vernünftige Kapazität: Mit einen 2TB-Speicher erhaltet ihr genug Platz, um etliche Blockbuster-Spiele wie Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator und mehr. Viele Spiele knacken mittlerweile die 100GB-Marke, weswegen ein Upgrade von 2 bis 4TB sinnvoll ist.

Eine 2TB-SSD mit Gen4 ist aktuell die goldene Mitte

Kompatibilität: Die P3 Plus ist sowohl mit Laptops als auch mit Desktop-PCs kompatibel, die über einen M.2-Steckplatz verfügen. Deswegen erhaltet ihr mit dieser Komponente ein absolut flexibles Upgrade.

Zuverlässigkeit: Crucial ist bekannt für seine hochwertigen Speicherlösungen, und die P3 Plus ist keine Ausnahme. Sie bietet nicht nur hohe Geschwindigkeiten, sondern auch eine langfristige Einsatzbereitschaft mit sich.

