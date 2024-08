Nie mehr ohne Geräuschunterdrückung! In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling kosten im Angebot nur noch ein Fünftel des Preises

Ihr sucht In-Ear-Kopfhörer für Workouts oder eure Lieblingsmusik? Dann schaut jetzt bei Amazon rein und nutzt den saftigen Rabatt.

Die kabellosen Kopfhörer mit Bluetooth 5.3 kann man wirklich als außergewöhnliche Kombination beschreiben, vor allem in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 80 Prozent weniger erhaltet ihr einen Top-Sound, um beim Training neue Ebenen zu erreichen oder euch in tolle Hörspiele zu verlieren. Das Angebot ist befristet, also nutzt jetzt eure Chance!

In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 5.3 Technologie und 4 HD-Mikrofonen

Durch die Bluetooth 5.3-Technologie ist eine stabile Verbindung selbstverständlich. Ihr habt mindestens eine Übertragungsreichweite von 15 Metern in eurem Heim und könnt überall eure liebsten Inhalte auditiv verschlingen.

Geniale In-Ear-Kopfhörer mit einer unbeugsamen Verbindung

Aber auch die 4 integrierten HD-Mikrofone machen einen guten Job. Eine kristallklare Sprachübertragung während der Nutzung eures Sprachassistenten oder bei Anrufen ist euch sicher. Diese Mikrofone sind so konzipiert, dass sie Umgebungsgeräusche minimieren und eure Stimme deutlich erfassen. Dies ist vor allem nützlich, wenn ihr häufiger in lauten Umgebungen unterwegs seid.

Starke Spielzeit von bis zu 42 Stunden und Noise Cancelling

Mit einer Gesamtspielzeit von bis zu 42 Stunden (inklusive Ladecase) sind sie optimal für lange Reisen, Wanderungen, intensive Workouts oder im Alltag. Ständiges Aufladen bleibt euch dank der langen Spielzeit erspart und das Ladecase zeigt euch genaustens an, wie viel Power euch noch zur Verfügung steht.

Genug Saft für reichlich Entertainment

Die aktive Geräuschunterdrückung (ENC) verbannt nervige Umgebungsgeräusche effektiv. Die Folge ist ein ungestörtes Hörerlebnis. Genießt eure persönliche Top-Liste bei Amazon Music Unlimited oder schaut einen Film in einer kristallklaren Qualität. Eure Konzentration wird kaum beeinträchtigt, wodurch diese Kopfhörer die perfekten Buddys für unterwegs sind.

In-Ear-Kopfhörer mit einem Bass-Fest vom Feinsten und IP7 Wasserdichtigkeit

Für diesen Preis bekommt ihr einen tiefen Bass, der eure Musik knackiger denn je wiedergibt. Insbesondere epische Melodien oder Rock-Songs sind intensiv.

Ein Knaller-Bass mit ordentlich Wumms

Mit einer IP7-Zertifizierung sind sie wasser- und schweißresistent. Das Tragen beim Sport oder an leicht regnerischen Tagen stellt überhaupt kein Problem dar. Deshalb sind Sie auch bestens für den freien Einsatz gedacht.

