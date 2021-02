Wie fair sind die Gewinnchancen in Fortnite? Sagt uns eure Meinung

In Fortnite: Battle Royale spielen mehrere Faktoren mit, wenn es um die Gewinnchance geht. Doch wie steht es mit der Fairness, wenn wir auf das Matchmaking und Crossplay schauen? Sagt uns eure Meinung, wie fair ihr Fortnite wirklich findet.

Darum geht’s: Die Gewinnchancen in Fortnite können durch verschiedene Dinge in einer Runde beeinflusst werden – sei es der gewählte Landeplatz, die Lage der tödlichen Sturmzone oder der Loot, den man antrifft. Doch das Matchmaking kann schon vor der Runde bestimmen, welche Gegner ihr antreffen werdet.

Das Matchmaking mit der skill-basierter Suche und den gemischten Plattformen kann für einige genau richtig sein und anderen mögen es vielleicht überhaupt nicht. Ein Leserbrief von MeinMMO-User Rybar hat uns auf das Thema “Fairness in Fortnite” aufmerksam gemacht und deshalb wollen wir nun auch von euch wissen: Wie fair findet ihr das aktuelle Matchmaking im Spiel?

Matchmaking und Crossplay in Fortnite

Das ist das skill-basierte Matchmaking: In Fortnite wurde zur 10. Season das skill-basierte Matchmaking eingeführt. Dieses System sorgt dafür, dass Spieler mit den gleichen Fähigkeiten in eine Runde gewürfelt werden. Spieler werden also mit höherer Wahrscheinlichkeit auf gleich starke Gegner treffen. Je besser man wird, desto stärker werden auch die Gegner.

Zeitlich gab es immer wieder Zweifel, ob das Matchmaking entfernt wurde, doch Epic hat dies nie bestätigt – es sollte also auch jetzt noch aktiv sein. Das System funktioniert so, dass die Fähigkeiten in einer Runde (zum Beispiel ein Sieg) beobachtet werden und den Spieler dann in einen Rang stufen. So sollen dann die Gegner mit der gleichen Stärke gefunden werden.

So funktioniert das Crossplay: Beim Matchmaking werden nicht nur die Gegner mit den gleichen Fähigkeiten auf eurer Plattform ausgesucht. Fortnite mischt alle Plattformen und lässt euch gegeneinander antreten. So spielen dann PS4-Spieler gegen PC-Spieler oder auch Mobile-Nutzer. Auch hier wird geschaut, ob eure Gegner gleich stark sind.

Eine Analyse von Epic aus 2020 ergab, dass mehr als 60 % aller Fortnite-Spieler beim Spielen Crossplay nutzen und sich mit Spielern von anderen Plattformen zusammenschließen.

Wie kann ich abstimmen? In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr auswählen, wie fair ihr das Matchmaking findet. Beachtet, dass die Abstimmung endgültig ist. Ihr könnt eure Wahl nicht mehr ändern, sobald sie abgegeben wurde.

Die Umfrage endet am 28. Februar.

Viel Spaß beim Abstimmen und teilt uns weitere Meinungen zum Matchmaking in den Kommentaren mit!