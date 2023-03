Eine wichtige Entdeckung könnte neue Grafikkarten und Prozessoren viel kleiner und richtig schnell machen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Als weitere Anwendungsbeispiele werden vor allem KI-Projekte genannt. Denn diese werden fast ausschließlich in der Cloud berechnet. Mit dem neuen Chip könnt die Leistung jedoch so steigen, dass jede Person etwa ChatGPT im Chip seiner Smartwatch integrieren könnte, ohne noch den großen Server mit den hunderten Grafikkarten zu benötigen.

Joshua Yang ist Professor für Elektrotechnik und Computertechnik an der USC. Er erklärt, dass der neu entwickelte Speicherchip die derzeit höchste Informationsdichte pro Gerät (11 Bit) unter allen bisher bekannten Speichertechnologien bieten würde. Und genau das könnt in Zukunft eine entscheidende Rolle dabei spielen, verschiedenen Geräten einen großen Performance-Boost zu verleihen.

An der University of Southern California (USC) haben Forscher erklärt, dass man einen neuen Chip und Speicher entwickelt habe, der in Zukunft sowohl KI-Projekte als auch Hardware verbessern könne (via techxplore.com ).

