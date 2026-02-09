Where Winds Meet: Alle Sekten in der Übersicht – Welche „Klasse“ passt zu euch?

In Where Winds Meet gibt es 11 verschiedenen Sekten, die einzigartigen Werten folgen und euch Boni sowie besonderes Gameplay verleihen. Welche das sind und welche ihr wählen solltet, erfahrt ihr hier.

Was sind Sekten in Where Winds Meet? Sekten stellen in Where Winds Meet so etwas wie eine Mischung aus Gilden und Klassen dar. Sie definieren, wie euer Charakter in der Welt wahrgenommen wird und bringen euch jeweils einzigartige, ikonische Kampfstile und Belohnungen.

Neben dem dazugehörigen Kampfstil, den ihr mit eurem Betritt erlernt, hat jede Sekte einen einzigartigen Sekten-Shop, eigene Titel und die Möglichkeit, den Status zu verbessern, um besondere Sektenprivilegien und Kosmetikartikel zu erhalten. Spieler müssen an Prüfungen teilnehmen und die Regeln der Sekte befolgen, um ihre Stellung innerhalb der Sekte zu verbessern und diese Belohnungen zu erhalten.

Jede Sekte steht für eigene moralische Werte und bringt einen exklusiven Stil mit sich. Um ihnen beitreten zu können, müsst ihr verschiedene Voraussetzungen erfüllen, damit der jeweilige Älteste euch akzeptiert. Habt ihr euch zuvor bereits an die Werte und Regeln eurer Wunschsekte gehalten, kann es sein, dass ihr die Initiations-Prüfung auch überspringen könnt.

Damit ihr wisst, welche Sekten es gibt und was euch dort erwartet, stellen wir sie euch im Folgenden vor. So könnt ihr entspannter entscheiden, zu welcher es euch als Erstes zieht. Wechsel sind übrigens jederzeit möglich, doch dann verliert ihr den zugehörigen Fortschritt in der alten Sekte.

Anmerkung: Wir haben den Artikel am 10. Dezember 2025 aktualisiert. Mit dem nächsten Patch wird die Sekte der Samtschatten verfügbar.



Manche Infos zu den Sekten die noch nicht verfügbar sind entstammen noch aus der Vorabversion von Where Winds Meet.

In diesem Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck der Sekten verschaffen:

Kann man jeder Sekte beitreten? Ja, allerdings immer nur einer gleichzeitig. Seid ihr bereits in einer Sekte, müsst ihr sie verlassen und der neuen beitreten. Ihr könnt aber auch immer zu bereits verlassenen Sekten zurückkehren.

Woher weiß man, welche Sekte man wählen sollte? Bei der Wahl der Sekte solltet ihr darauf achten, ob sie zu eurem Spielstil und euren favorisierten Waffen passt. Seid ihr in einer Sekte, müsst ihr euch auch spielerisch an ihre Regeln halten. Wählt also eine, die zu dem passt, wie ihr spielen wollt.

Da ihr aber jederzeit wechseln könnt, sofern ihr die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr bei eurer Wahl aber auch wenig kaputt machen. Sucht euch also vor allem zum Start eine aus, die euch gefällt.

Himmelsbrunnen (Well of Heaven)

Status: Verfügbar

Motto: Handle rechtschaffen, wie es sich gehört; Tapferkeit ist wichtiger als Gold.

Kampfstil / Waffen: Donneruf-Klinge (Thundercry Blade)

Anführer: Xiao Tianyun

Was macht den Himmelsbrunnen aus? Beim Himmelsbrunnen steht der Schutz der Armen und Schwachen im Vordergrund. Gerechtigkeit ist das oberste Ziel eines jeden Mitglieds. Regeln und Gesetze spielen für sie keine Rolle, besonders dann nicht, wenn sie ihrem Ziel im Wege stehen.

Ein Vorteil ist beispielsweise, dass ihr rote Umschläge verteilen und damit anderen Spielern Reichtum schenken könnt.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Ungezügelter Geist: Die Sekte kann 1.000 Disziplinarpunkte abziehen

Großzügig und gerecht: Der wöchentliche Verdienst sollte nicht zu hoch sein, andernfalls beträgt der Regelwert -100.

Bruderschaft: Die Anhänger derselben Sekte dürfen einander nicht schaden.

Wie kann man ihnen beitreten? Um die Sekte ausfindig zu machen, wendet euch an den Kellner San Qian’er, den ihr in Erntefall (Harvestfall) finden könnt, und fragt ihn nach dem Helden, der Reichtum in Qinghe als Geschenke verteilt. Er gibt euch Hinweise, wo ihr ihn finden könnt. Er gehört zum Himmelsbrunnen und weist euch den Weg zum Beitritt.

Silbernadel (Silver Needle)

Status: Verfügbar

Motto: Wäge die Preise für Leben in deinem Herzen ab; rette andere, um dich selbst zu retten, der Weg des Heilers wird niemals vor einer Herausforderung stehen.

Kampfstil / Waffen: Allheilfächer (Panacea Fan), Tintenfassfächer (Inkwell Fan)

Anführer: Sun Yuan

Was macht die Silbernadel aus? Zur Silbernadel gehören jene, die sich der Heilung und der Medizin verschrieben haben. Das Wohl der Menschen und der Schutz allen Lebens gehört bei ihnen zu den höchsten Gütern. Es liegt ihnen besonders am Herzen, medizinische Erkenntnisse und Wissen zu teilen, weshalb sie jeden aufnehmen, der sich dem Heilen verschreiben möchte und gewisse Vorkenntnisse mitbringt.

Ist man Teil der Sekte, ist es einem beispielsweise möglich, Krankheiten und Verletzungen anderer Spieler zu behandeln, für die sie sonst bestimmte NPCs aufsuchen müssten. Ebenso könnt ihr die besten Heiltränke des Spiels herstellen.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Geteilte Heilung: Nehmt an Multiplayer Heilungen teil – Regelwert +10.

Heilende Körper und Geiste: Wöchentlich mindestens 15 Likes bekommen, sonst Regelwert -10.

Wie kann man ihnen beitreten? Um ihnen beizutreten, müsst ihr in der Nähe der Weisenzuflucht (Sage’s Refuge) Dr. (Sun) Yuan aufsuchen und den Aufnahmetest bestehen.

Tosende Fluten (Raging Tides)

Status: Noch nicht verfügbar

Motto: Das Meer tobt mit endloser Flut, ein Speer rührt Himmel und Erde gleichermaßen auf.

Kampfstil / Waffen: Himmelsbeben-Speer (Heavenquaker Spear), Sturmbrecher-Speer (Stormbreaker Spear)

Anführer: Shi Jiuge

Was macht die Tosenden Fluten aus? Speere stehen bei dieser kriegerischen Sekte im Mittelpunkt – naja, und Alkohol. Hier zieht ihr Stärke daraus, wenn ihr betrunken seid. Ist das nicht der Fall, bekommt ihr einen Debuff. Wollt ihr also kämpfen, solltet ihr immer einen guten Drink zur Hand haben.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Speer noch scharf: Ein ungeschliffenes Schwert verliert seine Schärfe; ein ungetesteter Speer seine Tödlichkeit. Die Anhänger der Raging Tides müssen ihre Speere täglich im Kampf schärfen und dürfen niemals nachlassen.

Wie kann man ihnen beitreten? Da sich alle beim ersten Einmachglasbankett am Himmelspier dermaßen betrunken haben – auch der Sekten-Anführer -, ist es derzeit nicht möglich, ihnen beizutreten.

Mitternachtsklingen (Midnight Blades)

Status: Verfügbar

Motto: Alles ist vergänglich, und die fünf Skandhas sind voller Leid. Ein einziger mitfühlender Gedanke kann die Welt retten und das Erbe weiterführen.

Kampfstil / Waffen: Höllische Zwillingsklingen (Infernal Twinblades)

Anführer: Lost in Thought

Was macht die Mitternachtsklingen aus? Diese Sekte bietet einen klaren PvP-Fokus und einen Platz für alle Assassinen und jene, die dem Tod huldigen. Kein Kopfgeld bleibt unbeantwortet und kein Leben verschont. Habt ihr euch dem Kampf gegen alles und jedem verschrieben, ist das definitiv die Sekte, die ihr sucht.

Im Fokus steht euer Karma-Level, das ihr erhöhen könnt, indem ihr andere Spieler zur Strecke bringt. Das schlägt sich auch darin nieder, dass ihr, um selbst aufzusteigen, höherrangigere Spieler eurer eigenen Gilde aus dem Leben brezeln müsst.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Töte, um Karma zu erlangen: Tötet Wanderer, um Karma Punkte zu erlangen – werdet getötet und ihr verliert sie

Höchste Glückseligkeit für alle Wesen: Reist zum Wahrnehmungswald, um große Mengen Karma zu erhalten

Meditatives Samadhi: Verschont kein Leben, wenn ihr in der Open World kämpft

Wie kann man ihnen beitreten? Sucht in der Nähe von Buddhas Lichtgipfel auf Sundara Land in Qinghe (Buddha’s Light Summit) einen Wanderer, der kryptische Worte vor sich hinmurmelt. Er führt euch zur Mitternachtsgnade.

Neun Tödliche Pfade (Nine Mortal Ways)

Status: Verfügbar

Motto: Brüderlichkeit an erster Stelle, Loyalität über alles. Vergeltet Unrecht – der Himmel wird es schon richten.

Kampfstil / Waffen: Sterblicher Seilpfeil (Mortal Robe Dart)

Anführer: Dao Lord

Was macht die Neun Tödlichen Pfade aus? Diese Sekte ist für alle, die den Schalk im Nacken haben. Die Mitglieder der Neun Tödlichen Pfade vergnügen sich damit, Streiche zu spielen und zu scherzen. Sie ist Zuflucht für Schauspieler, Gaukler und jene, die Spaß in die Welt bringen – allerdings scheuen sie für ihren eigenen Spaß auch vor Lug und Trug nicht zurück.

Ähnlich wie die Mitglieder des Himmelsbrunnens könnt ihr hier beispielsweise ebenfalls rote Umschläge verschicken. Allerdings bekommen die Empfänger kein Geld, sondern es wird ihnen einfach geklaut. Ihr sammelt in dieser Sekte Punkte dafür, wenn ihr andere hereinlegt – sogenannte Spaßpunkte.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Tausend Gesichter: Nehmt an der Verkleidung teil und verschmelzt mit den Neun Sterblichen Pfaden, um vielfältige Leben zu erleben und euch als Mitglieder anderer Sekten auszugeben.

Täuschender Himmel: Fehlgeschlagene Tricks oder Gefängnisstrafe führen zu einem Wertabzug von -10.

Wie kann man ihnen beitreten? Haltet auf eurer Reise Ausschau nach Wanderern mit Stroh-Sandalen und so das Schicksal will, führen sie euch zum Zugang der Sekte.

Samtschatten (Velvet Shade)

Status: Bald verfügbar

Motto: Während Frühlingswinde das Mark austrocknen, vernichten Intrigen Narren. Blütenblätter treiben wie Staub an Bäumen, Blutsverwandte stützen einander in der Not.

Kampfstil / Waffen: Neunfacher Regenschirm (Ninefold Umbrella)

Anführer: Zhou Qiang

Was macht die Samtschatten aus? Diese Sekte steht im Zeichen der Heirat, intimer Verbindungen und polyamoröser Beziehungen. Ziel ist es, möglichst viele Beziehungen zu sammeln und zu halten und dabei keine Herzen zu brechen.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Status: Nicht verfügbar

Volle Blüte: Zeigt der Welt euren Charme, folgt den Wünschen eures Herzens und tauscht Zuneigung gegen Herzen.

Zinnoberrote Lippen: Die Welt ist voller Kummer und Leid. Besucht die Windschwingen Lounge (Windtail Lounge) und findet Trost.

Blumenrausch: Wie kann man nur ein einziges Herz stehlen, wenn man von tausend Blumen berauscht ist?

Wie kann man ihnen beitreten? Wollt ihr zum Samtschatten gehören, müsst ihr unberührt durch purpurrote Nebel wandeln und poetische Anmut, sowie unvergleichliche Eleganz verkörpern.

Die Maskierte Truppe (The Masked Troupe)

Status: Kommt am 13. Februar

Motto: Strebe nach Einfachheit, meide Oberflächlichkeit; strebe nach Originalität, lebe die Freiheit. Um sich in seinem Handwerk weiterzuentwickeln, ist Authentizität unerlässlich.

Kampfstil / Waffen: Unbekannt

Anführer: Hu Changyi

Was macht die Maskierte Truppe aus? Zu dieser Sekte ist noch nicht viel bekannt. Zu ihr gehören Musiker und Tänzer, bei denen Anmut und Sanftheit im Vordergrund stehen. Bescheidenheit und Simplizität sind ebenfalls Werte, die sie verfolgen.

Welchen Regeln muss man folgen? Ihre Regeln sind bisher unbekannt.

Wie kann man ihnen beitreten? Auch hier ist noch nicht ganz klar, wie man ihnen beitreten kann.

Einsame Wolke (Lone Cloud)

Status: Nicht verfügbar

Motto: Eine einzelne Wolke, die von den Gipfeln herabtreibt, könnte den Himmel im Nu verdunkeln; alles verändert sich blitzschnell, doch nichts entgeht der Berechnung.

Kampfstil / Waffen: Strategisches Schwert (Strategic Sword)

Anführer: Xie Yun

Was macht die Einsame Wolke aus? Zur Einsamen Wolke gehören vor allem Gelehrte und jene, die großen Wert auf Intellekt legen. Diese Sekte eignet sich für alle, die Puzzle und Rätsel lieben. Mitglieder dieser Sekte lieben es ihr Gehirn zu aktivieren und Denksport zu betreiben.

Ebenso legen sie hohen Wert auf Loyalität und Status – solltet ihr also ingame einen Partner haben und heiraten, solltet ihr treu bleiben, denn sonst drohen euch hohe Einbußen in eurem Status und ihr dürft eine ganze Weile nicht erneut heiraten.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Vergessen von den Jianghu: Die Mitglieder der Einsamen Wolke, die sich wieder zusammenschließen, müssen den Segen ihrer alten Kameraden suchen.

Das Rätsel der Liebe: Das Rätsel der Liebe ist das schwierigste im Leben. Löst es nur einmal.

Straßenkluger Stratege: Erlebt dubiose Schnellreich-Angebote auf der Straße oder bekommt einen Werteabzug von -10.

Wie kann man ihnen beitreten? Um ihnen beizutreten, müsst ihr einen Mathe- und Logiktest bestehen.

Höhlen-Tal (Hollow Vale)

Status: Nicht verfügbar

Motto: Die Kerze hat kein Herz und brennt doch. Genauso entfacht ein Mensch ohne Herz Liebe.

Kampfstil / Waffen: Soulshade-Umbrella

Anführer: Jiang Meiyan

Was macht das Höhlen-Tal aus? Im Zentrum des Höhlen-Tals steht das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod. Diese Sekte ist für Nekromanten und Heiler, die es etwas morbider mögen. Für jedes Leben, dass ihr heilt, müsst ihr Gift auf ein anderes anwenden.

Haltet ihr euch nicht an dieses Gleichgewicht, leidet ihr selbst darunter. Die Sekte befindet sich in den Tiefen alter Gräber und lebt isoliert von jenen, die sie nicht zu ihrem Kreis zählen.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Keine lebenden Puppen: Leben und Tod haben Grenzen; das Spielen mit Traummarionetten ist verboten. Obwohl die Anhänger des Hohlen Tals vergiftete Körper haben, sind ihre Herzen gütig. Die Verwandlung von Lebewesen in Traummarionetten ist eine eisern befolgte Sektenregel. Diejenigen, die an sich selbst experimentieren, sind davon ausgenommen.

Gleichgewicht von Leben und Tod: Wo Leben ist, muss auch Tod sein; wo Tod ist, muss auch Leben sein. Die beiden Quellen der Heilung und des Giftes im Hohlen Tal müssen im Gleichgewicht bleiben. Für jedes geheilte Leben muss einmal Gift eingesetzt werden. Ein Versagen führt zu selbstverschuldetem Leid.

Unbekannte Regel: Diese lernt ihr erst kennen, wenn ihr dem Orden beitretet.

Wie kann man ihnen beitreten? Durch ihre Isolation ist derzeit nicht bekannt, wie man in ihre Reihen aufgenommen wird.

Tintengebundener Orden (The Inkbound Order)

Status: Nicht verfügbar

Motto: Ein Schwert in der einen Hand, ein Buch in der anderen. Leben, Altern, Krankheit, Tod – es gibt kein Zurück.

Kampfstil / Waffen: Unbekannt

Anführer: Lin Xiansheng

Was macht den Tintengebundenen Orden aus? Der Orden beherbergt vorrangig Wissenschaftler und jene, die für das Gesetz einstehen und darüber richten. Mitglieder dieser Sekte können voraussichtlich Kopfgelder verhängen oder auch auflösen.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Schreiben und Wissenschaft: Die Worte des Weisen werden zum Gesetz für alle unter dem Himmel

Unbekannte Regel: Diese lernt ihr erst kennen, wenn ihr dem Orden beitretet.

Unbekannte Regel: Diese lernt ihr erst kennen, wenn ihr dem Orden beitretet.

Wie kann man ihnen beitreten? Dieser Sekte könnt ihr aktuell noch nicht beitreten.

Mohistischer Hügel (Mohist Hill)

Status: Nicht verfügbar

Motto: Verbinde die Welt durch Handwerk und Techniken.

Kampfstil / Waffen: Unbekannt

Anführer: Mozi

Was macht den Mohistischen Hügel aus? Zu dieser Sekte ist noch nicht viel bekannt. Im Zentrum steht das Geben und Nehmen, sowie der Wunsch ein Paradies zu erschaffen. Das höchste Zielt ist das Wohl der Allgemeinheit.

Welchen Regeln muss man folgen? Wollt ihr Teil dieser Sekte sein, müsst ihr euch an folgende Regelungen halten:

Universelle Liebe: Liebt alle Menschen, schenkt ihnen gegenseitigen Nutzen; wer anderen nützt, dem wird im Gegenzug Nutzen gebracht. Eigennutz und Nutzen für andere – das ist der Weg der Güte.

Wie kann man ihnen beitreten? Dieser Sekte könnt ihr aktuell noch nicht beitreten.

Bonus: Sektenlos

Könnt oder wollt ihr euch nicht für eine Sekte entscheiden, könnt ihr auch ohne Sekte losziehen. Zu Beginn des Spiels seit ihr automatisch sektenlos. Der Vorteil ist, dass ihr im Gameplay nicht an die Regeln der Sekten gebunden seid und somit keinem Verhaltenskodex folgen müsst, um Boni oder Mali zu erhalten.

Der Nachteil ist, dass die Lernkosten für eure Martial Arts im Vergleich zu jenen, die sich in Sekten befinden, erhöht ist.

In unserem Test konnten wir einen umfangreichen Eindruck von Where Winds Meet gewinnen. Dabei haben wir etliche Stunden im Spiel verbracht und alles einmal ausprobiert. Wie das Spiel bei uns ankam, hat MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz für euch in seinem Artikel zusammengefasst: Where Winds Meet ist eigentlich zu groß und gut, um kostenlos zu sein, so ein Open-World-Rollenspiel habt ihr noch nie gespielt