Welches Bezahlmodell bevorzugt ihr in MMORPGs?

Also wie sieht’s bei euch aus? Welche der Modelle gefällt euch am meisten? Bezahlt ihr gerne Abos oder spielt ihr lieber Free2Play-Games? Wie stark beeinflusst das Bezahlmodell eines MMORPGs die Entscheidung, ob ihr es spielen werdet oder nicht? Gibt es für euch einen “angemessenen Preis für Spaß”? Schreibt es uns in die Kommentare.

Die Sorge hier liegt darin, dass man für das gezahlte Geld nicht die angemessene Menge an Spaß zurückbekommt. Dabei definiert jeder diese “angemessene Menge an Spaß” für sich selbst völlig anders. Manchen reicht es völlig aus, wenn das Spiel sie etwa 80-100 Stunden gut unterhält, für andere sind auch 500 Stunden noch nicht genug.

Während sie in viele unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden können und oft von optionalen Services und Cash-Shops unterstützt werden, können sie in ihrem Kern auf drei grundlegendsten zurückgeführt werden.

Seit der Geburt der MMORPGs als Genre haben sich in der Gaming-Branche mehrere verschiedene Bezahlmodelle etabliert. Welches davon gefällt euch am meisten?

