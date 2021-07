Wir wollen rausfinden, welche Gaming-Plattformen bei MeinMMO-Lesern ganz hoch im Kurs liegen. Macht mit bei unserer Umfrage.

Darum geht’s: In unserer Zeit hat man als Gamer eine ordentliche Auswahl, wenn es um Plattformen geht, auf denen man seine bevorzugten Spiele zocken kann. Mit einer Auswahl kommt aber auch die Qual der Wahl, denn Gaming ist ein teures Hobby, für das man oft tief in die Tasche greifen muss. Vor allem, wenn es um Neuanschaffungen von Gaming-Plattformen geht.

Sie alle haben ihre Vorzüge:

Gute Gaming-PCs sind richtig stark und können auch Grafik-Bomben wie Red Dead Redemption 2 mit 60+ FPS zum Laufen bringen.

Die Konsolen von Sony, Microsoft und Nintendo brauchen kein technisches Vorwissen und haben oft starke Line-Ups an exklusiven Titeln, die nur den jeweiligen Konsolen gespielt werden können.

Mobile-Geräte sind flexibel und können überall genutzt werden, um schnell eine Runde zu zocken, wenn man zum Beispiel unterwegs ist.

Sie haben aber auch ihre Nachteile, die je nach User unterschiedliche Gewichtungen und Prioritäten haben. Einigen von euch ist die grafische Leistung nicht so wichtig, dafür aber ein niedrigerer Preis. Oder ihr habt kein Interesse an exklusiven Spielen und wollt lieber so viele FPS aus eurer Kiste rausholen, wie es geht.

Welche Gaming-Plattformen haben es geschafft, euch mit ihrem Angebot zu überzeugen? Erzählt es uns in unserer großen MeinMMO-Umfrage.

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt an der Umfrage teilnehmen, indem ihr wie immer das Tool weiter unten benutzt. Bei dieser Umfrage könnt ihr so viele Plattformen auswählen, wie ihr Zuhause besitzt und aktiv nutzt. Einschränkungen in der Auswahl gibt es nicht. Ihr könnt aber weiterhin nur ein Mal abstimmen.

Haut raus: Welche Gaming-Geräte nutzt ihr aktiv und spielt darauf eure Games? Warum habt ihr euch für sie entschieden? Bleibt ihr lieber bei einer Plattform oder versucht ihr euch möglichst großflächig abzudecken, um wirklich alle Games zocken zu können? Steht vielleicht die eine oder andere Gaming-Plattform bei euch ungenutzt rum und fängt Staub oder nutzt ihr alle gleich oft? Schreibt es uns in die Kommentare.