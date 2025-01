Eine neue Website macht Path of Exile 2 viel besser

Viele Spieler lieben Path of Exile 2 in seiner aktuellen Form. Dank einer neuen Website wird das ARPG jedoch noch viel besser.

Was ist das für eine Website? Path of Exile 2 und sein Vorgänger sind für eine große Community bekannt, die immer wieder eigene Tools und Programme entwickelt, um den komplexen Systemen im Spiel zu vereinfachen.

Die neuste Entwicklung ist eine Website für die Lootfilter in Path of Exile 2. Mit ihrer Hilfe könnt ihr euch einen ganz individuellen Filter selbst erstellen.

Was ist ein Lootfilter? Ein Lootfilter ist ein Tool, das verändert, wie ihr den Loot auf eurem Bildschirm in Path of Exile 2 seht. Das Tool hebt wichtigen Loot hervor und sorgt dafür, dass unwichtigerer Loot versteckt oder kleiner angezeigt wird. So sollt ihr die guten und teuren Items in PoE2 nicht mehr übersehen.

Auch nützlich ist dieser NPC von Path of Exile 2:

Mit ein paar Klicks zum perfekten Filter

Was zeichnet die Website aus? Die neue Website poe2filter.com ermöglicht es jedem ganz einfach und kostenlos einen individuellen Filter für Path of Exile 2 zu erstellen. Dabei sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Auf der Website begrüßt euch zunächst ein Tutorial, das euch die wichtigsten Funktionen erklärt.

Ihr selbst müsst dann entscheiden, welche Items angezeigt werden sollen und welche ihr lieber nicht sehen wollt. Zusätzlich gibt es noch die Funktion, zu bestimmen, welche Items hervorgehoben werden sollen. Diese Gegenstände sind dann auch auf eurer Minimap vermerkt, sodass ihr sie auf keinen Fall überseht.

Wer es gerne noch individueller hat, kann auch mit den Sounds der Drops spielen. Dabei erlaubt euch die Seite wertvollen Items, etwa solchen, die über 20 exalted Orbs wert sind, einen bestimmten Ton zuzuordnen. Dank der Website könnt ihr sogar eigene Sounds als MP3-Datei hinterlegen.

Die Website verrät euch direkt, wie die wertvollen Items dargestellt werden.

Wie verwende ich die Filter? Als Erstes solltet ihr dem Tutorial auf der Website folgen, das zeigt euch die wichtigsten Funktionen. Habt ihr Items, die euer Charakter unbedingt braucht, solltet ihr diese im Reiter „Custom Rules“ hinzufügen und bei der letzten Auswahlmöglichkeit statt „Show“ den Punkt „S-Tier – Purple“ auswählen. So werdet ihr deutlich benachrichtigt, wenn dieses Item droppt.

Seid ihr fertig mit eurem Filter, könnt ihr einfach mit einem Klick auf den blauen Downloadbutton herunterladen und die Datei poe2filter.filter in euer Verzeichnis C:\Benutzer\Name\Dokumente\My Games\Path of Exile 2 oder alternativ: %userprofile%\Documents\My Games\Path of Exile 2 einfügen.

Öffnet dann Path of Exile 2 und geht in die Optionen. Dort wählt ihr den Reiter „Spiel“ oder „Game“. Nun könnt ihr euren Filter aussuchen. Das Aussehen und die Sounds sollten sich direkt verändern.

Ihr könnt euren Filter jederzeit über die Website neu konfigurieren, verändern und anpassen, wie ihr ihn gerne hättet. Das Tool merkt sich euren Filter sogar, solange ihr die Website-Daten nicht löscht. Ihr müsst also nicht immer von vorn beginnen.

Der bekannteste Hersteller von Lootfiltern kommt aus Deutschland und arbeitet selbst noch an seiner Website zum Individualisieren von Lootfiltern. Bis dahin bietet er euch jedoch schon mal vorgefertigte Filter an: Deutscher Entwickler erschafft Lootfilter für Path of Exile 2 – Das kann NeverSink