Was macht der unheimliche Junge aus The Sixth Sense eigentlich heute?

Ich sehe tote Menschen, ist eines der bekanntesten Zitate der Filmgeschichte. Für viele gilt The Sixth Sense als einer der besten Filme von Bruce Willis und von M. Night Shyamalan. Doch was macht der Junge aus The Sixth Sense heute?

Was ist The Sixth Sense? The Sixth Sense erschien 1999 und war der vierte Film von M. Night Shyamalan. Das Drama gehört zu den besten Filmen mit Bruce Willis und hat mittlerweile einen Kultstatus. Vor allem der Satz: Ich sehe tote Menschen , hat sich in der Popkultur verfestigt.

Der wahre Star des Films ist dabei nicht Bruce Willis, sondern der kleine Junge, der von Haley Joel Osment gespielt wird. Er schafft es beim Film schon mit 11 Jahren eine Trauer und Melancholie zu transportieren, die man als Zuschauer einfach spürt.

Doch aus dem vielversprechenden Jungen wurde kein großer Darsteller. Auch wenn er bis heute als Schauspieler arbeitet.

Von The Sixth Sense zu The Boys

Wie waren die Anfänge von Haley Joel Osment? Schon vor The Sixth Sense hatte Haley Joel Osment kleinere Rollen. Den Start hatte er 1994 in Die Hölle auf Erden. Das ist ein ziemlich vergessener Fernsehfilm. Schon einen Film später hatte er aber eine kleine Rolle in Forrest Gump.

Dort spielte er den kleinen Sohn von Forrest Gump. Danach folgten kleine Rollen in Serien oder Fernsehfilmen. Der erste große Durchbruch kam dann aber mit The Sixth Sense. Dort übernahm er zusammen mit Bruce Willis die Hauptrolle. Da spielte er ziemlich gut. Er erhielt sogar eine Oscar-Nominierung für den besten Nebendarsteller.

Trotz dieser starken Leistung als junger Schauspieler hatte er danach keine große Karriere.

Wie ging es nach The Sixth Sense weiter? 3 Jahre später konnte er wieder eine große Rolle ergattern. In A.I. – Künstliche Intelligenz spielte er mit Jude Law die Hauptrollen unter der Regie von Steven Spielberg. Doch abseits davon blieb es ziemlich ruhig. Er spielte regelmäßig in Filmen mit, arbeitete in 2 Disney-Fortsetzungen als Synchronsprecher.

Danach spielte er hauptsächlich kleinere Rollen in unbekannten Filmen. Als Beispiel wäre da der verrückte Horrorfilm Tusk 2014. Fans von The Boys werden ihn vielleicht auch kennen. Dort spielte er Mesmer (ironischerweise auch ein ehemaliger Kinderstar), der den Boys erst half, und sie dann verriet. Letztendlich wurde er von Butcher getötet.

Zuletzt spielte er 2024 im Thriller Blink Twice von Zoë Kravitz mit.

Als Kinderstar hat man es häufig schwer, auf den anfänglichen Erfolgen aufzubauen. Oft wird man in eine Schublade gesteckt. Aber Haley Joel Osment muss man lassen, dass er bis heute als Schauspieler arbeitet. Nicht jeder muss der große Mega-Star werden. Einige Top-Schauspieler hatten erst spät einen Durchbruch: 10 Schauspieler, die einen späten Durchbruch hatten: 10 Schauspieler, die einen späten Durchbruch hatten