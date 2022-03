So bietet die RTX 3070 Ti in WQHD-Auflösung nur 5 Prozent mehr Durchschnitts-FPS als die GeForce RTX 3070. In Full-HD sind die Unterschiede zwischen WQHD und Full-HD kaum spürbar, weil die Grafikkarten nah beieinander liegen. In 4K wächst der Abstand der RTX 3070 Ti zur RTX 3070 immerhin auf etwa 9 Prozent.

Lohnt sich das Ti-Modell? „Ti“ muss nicht immer ein signifikantes Upgrade darstellen. So können das Ti- und das Non-Ti-Modell nah beieinander liegen und das Ti-Modell kann nur in Details besser sein. Es lohnt sich daher auch nicht immer, gleich zum Ti-Modell zu greifen.

Was heißt „Ti“ in der Praxis? Beispielhaft können wir das etwa zeigen, wenn wir die RTX 3070 Ti mit der RTX 3070 vergleichen:

Doch was bedeutet „Ti“ überhaupt und warum werden nicht alle Grafikkarten mit dem Kürzel verkauft? MeinMMO erklärt euch, was dahintersteckt.

Insert

You are going to send email to