Warhammer bringt 20 verlorene Videospiele eurer Kindheit auf Steam zurück, macht sie für Gaming-PCs spielbar

Die Entwickler hinter vielen der alten Warhammer-Spiele haben sie upgedatet und auf Steam gebracht, damit ihr eure Kindheit nochmal aufleben lassen könnt.

Was sind das für Spiele? Wer schon lange Gamer ist, kennt das Problem: Die liebsten Videospiele aus der Kindheit sind nicht mehr erhältlich und falls man noch eine Kopie hat, läuft sie nicht mehr auf dem aktuellen Gaming-PC.

Die Entwickler von SNEG, die hinter vielen der Warhammer-Classics stehen, kümmern sich jetzt genau darum und machen die Retro-Spiele für Veteranen und Neulinge wieder flott.

Video starten Der legendäre Kommissar Yarrick kehrt in Warhammer 40.000 zurück und verteidigt Armageddon Autoplay

Die Kindheit zurück auf Steam

Was haben die Entwickler verbessert? Die Entwickler von SNEG, die hinter vielen der alten Warhammer-Titel stecken, haben über 20 Videospiele, die seit 1990 erschienen waren, verbessert.

Sie sollen jetzt wieder auf modernen Gaming-PCs laufen und nicht mehr umständliche Modifikationen benötigen, um mit einem neuen System kompatibel zu sein. Auch der Kauf der Spiele wird leichter. So haben die Entwickler alle 20 Titel auf Steam gepackt, wo man sie jetzt einfach kaufen kann.

Welche Titel sind betroffen? Insgesamt sind 20 alte Titel betroffen, die man jetzt in einer Sammlung auf Steam erwerben kann. Zur Feier des Upgrades haben die Entwickler auch noch einen Rabatt in Höhe von 20 % für einzelne Titel bis zum 20. April ausgerufen.

Wer gleich mehrere der alten Spiele kaufen will, hat sogar noch mehr Glück. Im Bundle “Warhammer Classics” auf Steam gibt es 13 Teile für etwa 90 €, statt 166 € zu kaufen, solange die Aktion noch läuft.

Hier findet ihr eine Liste mit allen modernisierten Spielen: Space Hulk

Space Hulk: Ascension

Warhammer 40,000: Armageddon

Warhammer 40,000: Sanctus Reach

Talisman: Horus Heresy

Talisman: Origins

Man O’ War: Corsair – Warhammer Naval Battles

Warhammer Quest

Warhammer Quest 2: The End Times

Legacy of Dorn: Herald of Oblivion

Warhammer Underworlds – Shadespire Edition

Dawn of War

Dawn of War 2

Chainsaw Warrior

Chainsaw Warrior: Lords of Night

Dark Future: Blood Red States

Space Hulk: Tactics

Battlefleet Gothic: Armada

Blood Bowl: Chaos Edition

Blood Bowl 2: Legendary Edition

Für langjährige Fans von Warhammer dürften die modernisierten Retro-Spiele wohl ein großer Glücksfall sein. Nur wenige Spiele von damals erhalten nochmal eine spielbare Version. Ein Sonderfall ist dabei GOG, das alte Videospiele wiederbeleben möchte. Die Fans sehen die Plattform deshalb als neue Chance für das MMORPG Wildstar: WildStar mit Comeback auf GOG – Spieler voten für diesen Traum, zeigen auf anderes MMORPG, das zurückgekommen ist