Auf Steam könnt ihr gerade eines der besten Strategiespiele zu Warhammer gratis abstauben, aber ihr solltet euch beeilen

Warhammer 40.000: Dawn of War ist ein Strategiespiel in der düsteren Sci-Fi-Welt von Warhammer 40.000 und kommt als Remaster.

Wissenschaftler analysieren ernsthaft, was Warhammer 40.000 für unsere Welt bedeutet – Und natürlich ist die Konferenz in Deutschland

Das Remaster zu Warhammer 40.000: Dawn of War in der „Definitive Edition“ im Trailer

Ein Charakter in Warhammer 40.000 ist so gut geschrieben, dass Fans ihn so leidenschaftlich hassen wie Joffrey aus Game of Thrones

Was ist das für ein Spiel? Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War ist ein rundenbasiertes 4X-Strategiespiel, das im ersten Moment an Civilization 6 erinnert. Im Kern sind sich die Spiele auch sehr ähnlich, sodass man Gladius tatsächlich fast als Warhammer-Civilization bezeichnen könnte. Allerdings kommt Gladius ohne Diplomatie aus und legt den Fokus mehr auf den „War“-Teil im Namen. Dennoch gibt es auch eine Wirtschaft im Spiel, die gemanaged werden muss.

Dafür müsst ihr allerdings schnell sein, denn der Gratiszeitraum ist an die Einschränkung gebunden, dass sich vorbehalten wird, die Aktion frühzeitig zu beenden, wenn das Kontingent aufgebraucht ist. Habt ihr es aber einmal in eurer Bibliothek, könnt ihr es für immer behalten und spart damit 40,86 €.

