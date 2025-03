Eine Fraktion in Warhammer 40.000 ist so gut mit Waffen, dass selbst die härtesten Space Marines nicht dagegen halten können

Space Marines sind die Poster-Boys von Warhammer 40.000 und für viele Fans das Nonplusultra der Power Fantasy. Aber sie sind bei Weitem nicht unbesiegbar. Ein paar Aliens haben sogar standardmäßig Waffen, die ihre dicksten Panzer einfach durchschlagen.

Gezüchtete Supersoldaten sind mit Sicherheit eine mächtige Waffe und Space Marines sind schließlich einer der Gründe, warum das Imperium eine der mächtigsten Fraktionen in Warhammer 40.000 ist.

Da sie buchstäblich Übermenschen sind, können sie Rüstungen und Waffen tragen, die ein normaler Mensch nicht einmal anlegen könnte. Sie haben bessere Reflexe, sind größer und leben deutlich länger.

Ein Nutzer auf Reddit hat ein paar Space Marines in einer Mod für Arma 3 gezockt und ist dabei tief in die Fantasie dieser Supersoldaten eingetaucht: so ziemlich jede Siedlung hat er einfach überrannt.

Zumindest, bis er auf ein paar Xenos gestoßen ist: T’au, eine der jüngeren Spezies in Warhammer 40.000. Die haben ihm plötzlich ziemlich eingeheizt …

„Sind die T’au wirklich so tödlich?“

Der Nutzer ConsulJuliusCaesar erklärt, wie er mit seinen Space Marines einfach durch Gegner mäht. Die Rüstung halte ordentlich was aus und er habe über die ganzen Gegner gelacht, bis eine Gruppe von T’au seinen Squad fast ausgelöscht habe.

Die Waffen der Xenos hätten einfach durch seine Rüstung geschossen, als sei sie Butter, sagt er. Er fragt, ob die Waffen der T’au wirklich so stark sind und bekommt Antworten von Fans aus der Lore. Kurz: Ja, sind sie.

Im Top-Kommentar zitiert ein Nutzer aus dem Roman „Throne of Light“ von Guy Haley aus dem Jahr 2022. Dort nutzt eine Söldnerin im Dienst der Inquisition ein Pulsgewehr der T’au und erledigt einen Chaos-Terminator mit lediglich fünf Schüssen: vier in die Brust, einen in den Kopf.

Terminator-Rüstungen sind die stärksten persönlichen Panzerungen, die je vom Imperium erschaffen wurden. Sie sind mit Servomotoren verstärkt, sodass selbst schwere Waffen mit Leichtigkeit geführt werden können. Und ein Gewehr der T’au durchschlägt sie einfach sauber von vorne bis hinten.

Die T’au haben noch viel krassere Waffen

In der weiteren Diskussion gibt es mehr Kommentare zu den Waffen der T’au. Denn selbst ein Pulsgewehr reiche nicht immer aus, um einen Space Marine zu erledigen. Die Supersoldaten haben zwei Herzen, ein einziger Schuss in die Brust könnte sie also im Regelfall überhaupt nicht töten – falls das Geschoss überhaupt durch die Panzerung und die stahlharten Knochen kommt.

Die Verräter und Anhänger des Chaos bekommen von ihren Göttern dazu noch besondere Segen. Die Death Guard etwa, Anhänger des Nurgle, könnten ihr Fleisch etwa direkt heilen, erklärt ein Nutzer.

Hier haben die T’au ebenfalls eine Antwort: Fusionswaffen. Die funktionieren mit nuklearer Fusion und schmelzen einfach alles, inklusive des Gehirns eines Space Marines: „Davon kommt niemand zurück.“

Der Thread-Ersteller ist nach der Diskussion so angetan von den T’au, dass er nun die Seiten wechseln will.

Pulswaffen sind nichts gegen die Knarren der Space-Mumien

Wenn ihr nun denkt, dass die T’au die absoluten Meister sein müssen, was Waffentechnik angeht, habt ihr durchaus recht. Aber selbst die werden von einer anderen Fraktion noch in den Schatten gestellt: den Necrons.

Necrons sind uralte Wesen, eingesperrt in Körper aus lebendem Metall. Wo bei den T’au Dinge wie Fusionsblaster und Pulsgewehre Spezialausrüstung sind, haben die Necrons Gauss-Technologie in ihren Standard-Waffen.

Gauss-Waffen feuern nicht einfach nur Geschosse, sie desintegrieren das Ziel, heißt: Wer getroffen wird, der wird in seine Bestandteile auf molekularem Level aufgelöst. Nicht einmal Land Raider haben dagegen eine Chance und selbst ein einfacher Fuß-Soldat der Necrons kann eine Gefahr für einen Space Marine darstellen.

Allerdings sind auch die Menschen nicht die schwachen Nichtskönner, als die sie oft hingestellt werden. Sicher, die imperiale Armee dient zum größten Teil als Kanonenfutter und erdrückt Feinde einfach mit ihrer Masse. Aber es gibt durchaus ziemlich krasse Player im Imperium: Vergesst Space Marines: Ein Frauen-Orden in Warhammer 40.000 ist viel beeindruckender, denn das sind „nur Menschen“