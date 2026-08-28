In Warhammer 40.000 erschuf der Imperator 20 perfekte Söhne – Wessen Gen-Saat würdet ihr empfangen?

Die Space Marines sind die vermutlich bekanntesten Soldaten aus Warhammer 40.000 und allen Fans ein Begriff. Aber falls ihr im 41. Millennium dazu auserkoren wärt, um den Reihen der Astartes beizutreten – welcher Orden würde euch wohl wählen? MeinMMO testet eure Eignung im Test.
Wer sind die 20 Söhne? Der Imperator persönlich hat 20 „Söhne“ aus seiner eigenen Gen-Saat erschaffen. Diese Primarchen sind die ersten Space Marines, eigentlich aber noch mehr: Halbgötter in einer Welt von Supersoldaten und sterblichen Menschen.
Jetzt werden aus der Gen-Saat dieser Primarchen neue Space Marines erschaffen, die Stärken und Charakterzüge ihrer „genetischen“ Väter übernehmen. Die Verwandlung macht aus einem geeigneten Mann einen Supersoldaten mit zusätzlichen Organen und übermenschlichen Kräften, der quasi keinen Alterstod mehr sterben kann.
Während des „Großen Bruderkriegs“, der Horus-Häresie, hat sich die Hälfte der Primarchen von ihrem Schöpfer ab- und den dunklen Göttern des Chaos zugewandt:
- Das sind die 9 Verräter-Primarchen und wie stark sie sind
- Das sind die 9 loyalen Primarchen und wie stark sie sind
Ja, es sind nur noch 18 Primarchen – die Legionen II und XI sind samt ihrer Primarchen verschwunden.
Das könnt ihr hier testen: Mit unserem Quiz könnt ihr herausfinden, zu welcher dieser Legionen ihr passt. Mittlerweile gibt es weit mehr Orden der Space Marines, die Nachfolge-Orden. Der Übersicht halber haben wir uns aber auf die 20 anfänglichen beschränkt.
Die Fragen testen eure Persönlichkeit und eure strategischen Vorlieben, um so zu entscheiden, in welcher Legion ihr am ehesten ein passender Soldat wärt. Vielleicht hilft euch das Ergebnis sogar dabei, euch für eine Armee im Tabletop von Warhammer 40.000 zu entscheiden.
Übrigens: Eigentlich können nur Männer Space Marines werden, Frauen würden die Prozedur angeblich nicht überstehen. Für unseren Test sind aber alle Geschlechter gleichgestellt.
Welche Legion ist es bei euch geworden? Glaubt ihr, das Ergebnis passt, oder eher nicht? Wenn ihr noch mehr Informationen braucht, findet ihr hier die wichtigsten Details zu den Orden:
Wenn ihr euch lieber nicht der Prozedur und den tödlichen Prüfungen der Adeptus Astartes unterwerfen, sondern lieber ein Mensch bleiben wollt, hat das Imperium einige Organisationen zu bieten, die in vielen Belangen genauso gefährlich sind wie Space Marines: Das Imperium in Warhammer 40.000 sind nicht nur „lahme Menschen“ – Hier sind seine 6 gefährlichsten Organisationen
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Kommentare
“XX Alpha Legion”, da ich noch SEHR neu in Warhammer 40k bin, muss ich mal mehr über diese googeln, aber was ich bisher über sie las, gibt mir dann doch plötzlich dezente Zweifel über meinen Charakter. 😂
Ich hab die Fragen gezielt manipuliert um bei der Raven Guard zu landen. Wie es sich gehört 😀
Ich wäre laut Umfrage ein World Eater?!
Vor der Übernahme durch Angron vielleicht, aber die Sache mit den Nägeln in der Birne… das scheint mir doch arg hinderlich 😂
Irgendwie würde ich mich eher als Iron Warrior sehen… aber… was weiss ich schon.
Immerhin: kein Anhänger des Leichengottes 😎
Salamander perfekt!
Ins Feuer der Schlacht, auf den Amboss des Krieges.
XX Alpha Legion.
Überraschend! Oder doch nicht?
Ultramarines, passt hervorragend!
Manch einer würde sagen: Der langweilige Standard…
Ich frage: Warum wird etwas zum Standard?!
Dark Angels. Was mich etwas überrascht hat. Aber okay. Ich überlege gerade sowieso welche Armee ich als nächstes baue.
Dark Angels