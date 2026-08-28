In Warhammer 40.000 erschuf der Imperator 20 perfekte Söhne – Wessen Gen-Saat würdet ihr empfangen?

Die Space Marines sind die vermutlich bekanntesten Soldaten aus Warhammer 40.000 und allen Fans ein Begriff. Aber falls ihr im 41. Millennium dazu auserkoren wärt, um den Reihen der Astartes beizutreten – welcher Orden würde euch wohl wählen? MeinMMO testet eure Eignung im Test.

Der Artikel erschien ursprünglich im Dezember 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Wer sind die 20 Söhne? Der Imperator persönlich hat 20 „Söhne“ aus seiner eigenen Gen-Saat erschaffen. Diese Primarchen sind die ersten Space Marines, eigentlich aber noch mehr: Halbgötter in einer Welt von Supersoldaten und sterblichen Menschen.

Jetzt werden aus der Gen-Saat dieser Primarchen neue Space Marines erschaffen, die Stärken und Charakterzüge ihrer „genetischen“ Väter übernehmen. Die Verwandlung macht aus einem geeigneten Mann einen Supersoldaten mit zusätzlichen Organen und übermenschlichen Kräften, der quasi keinen Alterstod mehr sterben kann.

Während des „Großen Bruderkriegs“, der Horus-Häresie, hat sich die Hälfte der Primarchen von ihrem Schöpfer ab- und den dunklen Göttern des Chaos zugewandt:

Ja, es sind nur noch 18 Primarchen – die Legionen II und XI sind samt ihrer Primarchen verschwunden.

Video starten Das sind die Primaris Marines, verbesserte Space Marines aus Warhammer 40.000 Autoplay

Das könnt ihr hier testen: Mit unserem Quiz könnt ihr herausfinden, zu welcher dieser Legionen ihr passt. Mittlerweile gibt es weit mehr Orden der Space Marines, die Nachfolge-Orden. Der Übersicht halber haben wir uns aber auf die 20 anfänglichen beschränkt.

Die Fragen testen eure Persönlichkeit und eure strategischen Vorlieben, um so zu entscheiden, in welcher Legion ihr am ehesten ein passender Soldat wärt. Vielleicht hilft euch das Ergebnis sogar dabei, euch für eine Armee im Tabletop von Warhammer 40.000 zu entscheiden.

Übrigens: Eigentlich können nur Männer Space Marines werden, Frauen würden die Prozedur angeblich nicht überstehen. Für unseren Test sind aber alle Geschlechter gleichgestellt.

Welche Legion ist es bei euch geworden? Glaubt ihr, das Ergebnis passt, oder eher nicht? Wenn ihr noch mehr Informationen braucht, findet ihr hier die wichtigsten Details zu den Orden:

Wenn ihr euch lieber nicht der Prozedur und den tödlichen Prüfungen der Adeptus Astartes unterwerfen, sondern lieber ein Mensch bleiben wollt, hat das Imperium einige Organisationen zu bieten, die in vielen Belangen genauso gefährlich sind wie Space Marines: Das Imperium in Warhammer 40.000 sind nicht nur „lahme Menschen“ – Hier sind seine 6 gefährlichsten Organisationen