In einem der besten Spiele zu Warhammer 40.000 könnt ihr bald einen Techmarine spielen, doch was ist das überhaupt?

News
2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
In einem der besten Spiele zu Warhammer 40.000 könnt ihr bald einen Techmarine spielen, doch was ist das überhaupt?

Space Marines kennt so jeder, der sich auch nur ein bisschen mit Warhammer 40.000 auskennt: Sie sind schließlich das Aushängeschild des Universums. In Space Marine 2 bekommen sie nun jedoch bald Unterstützung von ihren Brüdern, den Techmarines – doch wer sind die überhaupt?

Was sind Techmarines? Sie sind die Ingenieure, Mechaniker und Tech-Priester der Space Marines. Kurz gesagt sorgen sie dafür, dass die Maschinen der Space Marines funktionieren – und verehren sie dabei fast schon religiös.

Techmarines sind vollwertige Space Marines. Ihre Loyalität schwören sie aber nicht nur ihrem jeweiligen Orden (etwa den Ultramarines, die ihr in Space Marine 2 spielt), sondern auch dem Adeptus Mechanicus. Dieser gehört zu den gefährlichsten Organisationen des Imperiums in Warhammer 40.000 und besitzt ein Monopol auf dessen gesamtes technologisches Wissen.

In Warhammer 40.000: Space Marine 2 dürft ihr bald selbst einen Techmarine spielen. Der erscheint als neue Klasse mit Patch 12. Wann genau der kommt, haben die Entwickler noch nicht verraten – dafür aber, wie sich die Klasse spielen wird.

Hier seht ihr die aktuelle Roadmap zu Space Marine 2 im Trailer:

Warhammer 40.000: Space Marine 2 präsentiert seine Roadmap für das zweite Jahr des beliebten Third-Person-Shooters
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ich habe eine Sache mit Henry Cavill gemeinsam: Jeder Besucher muss sich meine Figuren-Sammlung anschauen In einem der besten Spiele zu Warhammer 40.000 könnt ihr bald einen Techmarine spielen, doch was ist das überhaupt? Während der große Held aus Space Marine 2 die ganze Story von Warhammer 40.000 im großen Stil fortsetzt, landen zwei seiner Kameraden würdelos im Grab Ein neues MMO zu Warhammer klingt fast zu gut, um wahr zu sein – Das wissen wir Gezüchtete Übermenschen sind das Aushängeschild von Warhammer 40.000, bekommen jetzt ihr 3. eigenes Spiel In Warhammer: Space Marine 2 spielt ihr schon einen gezüchteten Übermenschen, Modder dürfen jetzt noch verrückteres Zeug machen Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist Eldegarde: Neues „Mini-MMO“ eines WoW-Devs verlässt den Early Access auf Steam Wenige Stunden nach Release muss sich ein Gacha-Game für einen üblen Fehler entschuldigen: Buchten ihren Spielern versehentlich Geld ab Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen Montag startet ein neuer kostenloser Shooter von Entwicklern hinter Titanfall 2 – Das wissen wir

Tech-Spezialist mit Axt und Mini-Geschütz

So spielt sich der Techmarine: Der Techmarine spezialisiert sich auf Crowd-Control und das Verteidigen von Gebieten. Dies erklärt Dmitry Grigorenko, der Game Director von Space Marine 2, in einem Beitrag auf Xbox Wire.

Im Nahkampf nimmt es der Techmarine mit großen Gruppen von Gegnern gleichzeitig auf, die er mit seiner Omnissiah-Axt niedermetzelt. Diese Axt können auch nur Techmarines benutzen – die anderen Klassen im Spiel haben keinen Zugriff darauf.

Die Rüstung des Techmarines kommt mit einem zusätzlichen mechanischen Arm und einer montierten Servo-Gun über der Schulter. Letztere übernimmt auch mal das Zerballern von Gegnern für euch, damit ihr euch voll auf eure Axt konzentrieren könnt.

Techmarines können innerhalb der Level außerdem stationäre Geschütze aufspüren und bedienen. Die liefern willkommenen Support, etwa wenn ihr einer besonders großen Horde gegenübersteht und euch die Munition ausgegangen ist.

Mehr zum Thema
Ihr könnt das neue Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam jetzt schon spielen, die ersten Spieler haben deutliche Meinungen
von Benedict Grothaus
Weibliche Supersoldaten in Warhammer 40.000 spalten gerade die Community – So schlimm ist das wirklich
von Benedict Grothaus
Warhammer Staffel 1: Alle Infos zur Serie mit Henry Cavill auf Amazon Prime – Start, Trailer und Besetzung
von Christoph Waldboth

Bald gibt’s Space Marine 2 auch im Abo: Am 29. Januar 2026 landet Warhammer 40.000: Space Marine 2 im Xbox Game Pass Ultimate, Premium und dem PC Game Pass. Damit ist das Spiel dann in allen außer dem günstigsten Abo-Modell enthalten.

Freut ihr euch schon auf den neuen Techmarine? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Das Jahr 2026 scheint für Warhammer-Fans ein großes zu werden. Seid ihr noch am Überlegen, ob sich der Einstieg lohnt? MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus meint: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt von Warhammer einzusteigen – 2026 bietet richtig viel Content

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Warhammer 40k dark heresy 10k spieler in alpha titel

Ihr könnt das neue Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam jetzt schon spielen, die ersten Spieler haben deutliche Meinungen

Graham Norton Henry Cavill verwirrt

Es könnte noch Jahre dauern, bis wir die Warhammer-Serie von Cavill sehen können, Games Workshop erklärt, warum

Warhammer 40k weibliche Custodes 2026 titel

Warhammer 40.000 zeigt neue Modelle und sorgt für Aufschrei, einige Fans drohen sogar, ihre Armeen zu verkaufen

Warhammer 40k Dawn of War 4 Lion El Johnson Primarch Titel

Warhammer 40.000: Dawn of War hatte ein einzigartiges Feature, das kein anderes Strategiespiel je hatte – Mit dem neusten Teil wird’s noch besser

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx