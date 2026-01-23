In einem der besten Spiele zu Warhammer 40.000 könnt ihr bald einen Techmarine spielen, doch was ist das überhaupt?

Space Marines kennt so jeder, der sich auch nur ein bisschen mit Warhammer 40.000 auskennt: Sie sind schließlich das Aushängeschild des Universums. In Space Marine 2 bekommen sie nun jedoch bald Unterstützung von ihren Brüdern, den Techmarines – doch wer sind die überhaupt?

Was sind Techmarines? Sie sind die Ingenieure, Mechaniker und Tech-Priester der Space Marines. Kurz gesagt sorgen sie dafür, dass die Maschinen der Space Marines funktionieren – und verehren sie dabei fast schon religiös.

Techmarines sind vollwertige Space Marines. Ihre Loyalität schwören sie aber nicht nur ihrem jeweiligen Orden (etwa den Ultramarines, die ihr in Space Marine 2 spielt), sondern auch dem Adeptus Mechanicus. Dieser gehört zu den gefährlichsten Organisationen des Imperiums in Warhammer 40.000 und besitzt ein Monopol auf dessen gesamtes technologisches Wissen.

In Warhammer 40.000: Space Marine 2 dürft ihr bald selbst einen Techmarine spielen. Der erscheint als neue Klasse mit Patch 12. Wann genau der kommt, haben die Entwickler noch nicht verraten – dafür aber, wie sich die Klasse spielen wird.

Hier seht ihr die aktuelle Roadmap zu Space Marine 2 im Trailer:

Tech-Spezialist mit Axt und Mini-Geschütz

So spielt sich der Techmarine: Der Techmarine spezialisiert sich auf Crowd-Control und das Verteidigen von Gebieten. Dies erklärt Dmitry Grigorenko, der Game Director von Space Marine 2, in einem Beitrag auf Xbox Wire.

Im Nahkampf nimmt es der Techmarine mit großen Gruppen von Gegnern gleichzeitig auf, die er mit seiner Omnissiah-Axt niedermetzelt. Diese Axt können auch nur Techmarines benutzen – die anderen Klassen im Spiel haben keinen Zugriff darauf.

Die Rüstung des Techmarines kommt mit einem zusätzlichen mechanischen Arm und einer montierten Servo-Gun über der Schulter. Letztere übernimmt auch mal das Zerballern von Gegnern für euch, damit ihr euch voll auf eure Axt konzentrieren könnt.

Techmarines können innerhalb der Level außerdem stationäre Geschütze aufspüren und bedienen. Die liefern willkommenen Support, etwa wenn ihr einer besonders großen Horde gegenübersteht und euch die Munition ausgegangen ist.

Bald gibt’s Space Marine 2 auch im Abo: Am 29. Januar 2026 landet Warhammer 40.000: Space Marine 2 im Xbox Game Pass Ultimate, Premium und dem PC Game Pass. Damit ist das Spiel dann in allen außer dem günstigsten Abo-Modell enthalten.

Freut ihr euch schon auf den neuen Techmarine? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Das Jahr 2026 scheint für Warhammer-Fans ein großes zu werden. Seid ihr noch am Überlegen, ob sich der Einstieg lohnt? MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus meint: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt von Warhammer einzusteigen – 2026 bietet richtig viel Content