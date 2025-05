2 „sehr positive“ Spiele zu Warhammer 40.000 verschwinden ab morgen für immer von Steam, eines davon bekommt ihr heute noch für 4 Euro

Auf Steam gibt es dutzende Spiele zu Warhammer 40.000 und viele davon sind eher mäßig gut. Zwei der stärkeren Vertreter sollen nun von der Plattform verschwinden. Es gibt aber Alternativen.

Was sind das für Spiele? Sanctus Reach ist ein rundenbasiertes Taktik-/Strategiespiel, das sich stark am ursprünglichen Warhammer Tabletop orientiert. Ihr spielt die Space Marines der Space Wolves oder die kriegswütigen Orks in mehreren Missionen einer langen Singleplayer-Kampagne sowie im freien Skirmish.

Wichtige Mechaniken im Spiel sind etwa Deckung und Höhenunterschiede, grob ähnlich wie in XCOM. Dazu könnt ihr gegen andere Spieler im Koop oder im PvP spielen. Mit DLCs kommen noch Chaos-Dämonen und Astra Militarum als spielbare Fraktionen dazu.

In Warhammer 40.000: Armageddon spielt ihr ebenfalls in Runden, steuert aber größere Armeen auf Hex-Feldern. Optisch erinnert das Spiel an frühere „Command & Conquer“-Teile, die Kämpfe laufen aber nicht in Echtzeit ab und es gibt keinen Basenbau.

Das Setting spielt auf dem namensgebenden Planeten Armageddon, auf dem heftige Kämpfe wüten. Ihr steuert Einheiten der Orks, der Steel Legion des Astra Militarum oder verschiedene Orden der Space Marines in der Kampagne oder im plattformübergreifenden Multiplayer (das Spiel gibt es auch für Mobile).

Sanctus Reach kostet regulär 28,99 Euro und ist 85 % positiv bewertet – Zu Sanctus Reach auf Steam

Warhammer 40.000: Armageddon kostet im Angebot gerade 3,89 Euro (bzw. 9,79 € im Complete Bundle) und ist 81 % positiv – Zu Armageddon auf Steam

Sanctus Reach und Armageddon haben starke Alternativen auf Steam

Verschwinden die Spiele für immer von Steam? Ja, Publisher Slitherine hat angekündigt, dass die Spiele ab Montag, den 19. Mai 2025, nicht mehr auf Steam käuflich sein werden (via Slitherine). Wer sie erwirbt, kann sie aber auch danach noch spielen. Nach dem 19. Mai könnt ihr Sanctus Reach und Armageddon aber noch auf GOG.com kaufen.

Einen offiziellen Grund, wieso die Spiele verschwinden, gibt es nicht.

Das sind die Alternativen: Sowohl Sanctus Reach als auch Armageddon sind schon einige Jahre alt und das merkt man den Spielen vor allem optisch an. Das Gameplay begeistert nach wie vor die eingefleischten Fans. Wenn ihr aber kein Geld für alte Spiele ausgeben wollt, gibt es auf Steam starke Alternativen zu beiden.

Statt Armageddon ist etwa das rundenbasierte 4X-Strategiespiel Gladius ein guter Tipp. Gladius spielt sich ähnlich wie Civilization, nur ohne Diplomatie. Im Vergleich zu Armageddon kommen hier Basenbau und haufenweise Fraktionen dazu. Alternativ habt ihr mit Dawn of War zwar ebenfalls ein altes, aber eines der besten Strategiespiele, die es im Moment gibt – allerdings in Echtzeit.

Sanctus Reach fokussiert sich mehr auf einzelne Scharmützel. Eine moderne Alternative etwa Battlesector, welches das gleiche Spielprinzip, mehr Fraktionen, aber weniger Mechaniken wie Höhenvorteile bietet. Wollt ihr nur Space Marines spielen und seid scharf auf XCOM-Gameplay, solltet ihr euch Chaos Gate – Daemonhunters ansehen, welches erstaunlich stark fesseln kann.

Obwohl Armageddon und Sanctus Reach beide starke Bewertungen auf Steam haben, sind sie zumindest zu Release von der Presse eher gemischt aufgenommen worden. Wenn ihr nach „besseren“ Warhammer-Spielen sucht, findet ihr in unserer Liste die aktuell 5 besten Spiele zu Warhammer und Warhammer 40.000 auf Steam.