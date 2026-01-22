Warframe: Plastide farmen 2026 – So sammelt ihr die Ressource schnell und einfach

Warframe: Plastide farmen 2026 – So sammelt ihr die Ressource schnell und einfach

In Warframe sind Plastide eine wichtige Ressource, die ihr für den Bau verschiedener Frames braucht. Leider bekommt ihr sie nicht in hoher Stückzahl gedroppt. Wir zeigen euch deshalb, wie ihr die Ressource schnell und einfach farmen könnt.

So farmt ihr effizient Plastide: Um effizient an Plastide zu kommen, solltet ihr euren Grind fokussiert angehen. Es gibt dabei mehrere Möglichkeiten:

  • Besucht in Steel Path „Uranus“ und farmt „Überleben“ auf der Mission „Ophelia“
  • Besucht in Steel Path „Saturn“ und farmt „Überleben“ auf der Mission „Piscinas“
  • Besucht den Cambion-Drift auf Deimos und besucht die erste Höhle links neben dem Necralisk und zerstört die „Befallenen Rolizor Zysten“

Natürlich könnt ihr jetzt stumpf den Grind angehen und Plastide farmen, doch das wäre Verschwendung. Wer einige Vorkehrungen vor dem Farmen trifft, kann seinen Ertrag verdoppeln oder sogar verdreifachen. Wie das geht, zeigen wir euch jetzt.

So holt ihr den maximalen Ertrag aus eurem Grind raus

Welche Frames sollte ich ausrüsten? Ihr habt drei Frames zur Auswahl, um eure Chance auf zusätzliche Beute zu erhöhen:

  • Nekros: Nutzt „Entweihen“ in Kombination mit einer Schnitt-Nahkampfwaffe, um eure Gegner zu zerteilen. Je mehr ihr eure Gegner zerteilt, desto größer fällt der zusätzliche Loot aus.
  • Khora: Nutzt „Drosselkuppel“ in Kombination mit der Augment-Mod „Stehlende Drosselkuppel“, um die Chance auf zusätzlichen Loot zu erhöhen.
  • Hydroid: Nutzt euren „Tentakelschwarm“ mit der Augment-Mod „Stehlender Schwarm“, um von Gegnern, die vom Tentakelschwarm festgehalten werden, 100 % die Chance zu haben, an zusätzliche Drops zu gelangen.

Kombiniert ihr das mit Steel Path und seinem Loot-Bonus, sowie mit dem +20%-„Ressourcen Beutechance“-Bonus auf der Mission „Piscinas“, dann sind das je nach ausgerüstetem Frame über 150–200 % mehr Beutechance.

Zusätzlich könnt ihr dann noch einen kostenlosen Ressourcen-Booster in einem der Relais erhalten, wenn ihr einen Tenno mit Meisterschaftsrang 30 nett danach fragt. Besitzt ihr zudem noch einen zusätzlichen Ressourcen-Booster von eurem täglichen Log-In oder habt einen gekauft, werdet ihr von Beute nur so zugeworfen.

Das waren die wichtigsten Infos, die ihr zum Farmen von Plastiden wissen solltet. Welchen Frame werdet ihr dafür benutzen und kennt ihr bessere Taktiken, um schnell an viel Plastide heranzukommen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Warframe findet ihr hier: Warframe: Alle gültigen Codes und wie ihr sie einlöst (Januar 2026)

Quelle(n): youtube.com
