Neurale Sensoren werden in Warframe für allerlei Dinge benötigt. Doch wie farmt ihr sie am besten? MeinMMO zeigt es euch.

Was sind Neurale Sensoren und wofür benötigt ihr sie? Neurale Sensoren sind eine Ressource in Warframe, die ihr im Mid- und Endgame für verschiedene Dinge benötigt, etwa für das Herstellen einiger Warframes, Waffen oder Archwing-Teilen.

Wie und wo ihr neurale Sensoren am besten farmt, zeigen wir euch im Verlauf des Artikels.

Alle Wege, in Warframe Neurale Sensoren zu bekommen

Wie bekommt ihr Neurale Sensoren? Es gibt grundlegend 4 Arten, wie ihr Neurale Sensoren bekommt:

Ihr könnt sie aktiv farmen. Ihr könnt sie im Shop kaufen. Ihr könnt sie über die Blaupause craften. Ihr könnt sie passiv farmen lassen.

Bevor wir aber zu den eigentlichen Farm-Methoden kommen, geben wir euch noch ein paar nützliche Tipps zum Farmen.

Neurale Sensoren farmen – Der beste Weg zur seltenen Ressource

So farmt ihr Neurale Sensoren am besten: Es gibt verschiedene Missionen, die ihr wiederholt spielen könnt, um effektiv Neurale Sensoren zu farmen. Wir konzentrieren uns in dem Guide auf 2 Missionen auf dem Planeten Jupiter.

Bonustipps für besseres Farmen

Aktiviert für den bestmöglichen Output einen Ressourcen-Booster, damit ihr die doppelte Menge einer Ressource bekommt, die ihr aufhebt, sowie einen Ressourcenchance-Booster, der die Drop-Chance verdoppelt. Rüstet die Mod „Einfallsreiches Apportieren“ (engl. Resourceful Retriever) bei einem eurer Pets (nur Bestien) aus. Die Mod gibt euch eine 18%-ige Chance, die doppelte Menge an Ressourcen aufzuheben. Falls ihr nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf die maximale Anzahl an Neuralen Sensoren pro Run setzen wollt, könnt ihr Warframes wie Nekros und Khora nutzen. Hier habt ihr eine gewisse Chance, zusätzliche Drops pro Gegner zu erhalten. Khora lohnt sich besonders bei Survival-Missionen. Falls ihr bereits weit genug im Spiel seid, um „Der Stählerne Pfad“ zu aktivieren, könnt ihr so die Schwierigkeit der Knotenpunkte auf der Sternenkarte erhöhen und dadurch höhere Chancen auf Ressourcen und Mods bekommen. Der Stählerne Pfad ist quasi das „New Game+“ von Warframe

Wichtig zu beachten: Es ist nicht garantiert, dass ihr die bestmögliche Anzahl an Drops bei den einzelnen Missionen bekommt – es gibt schließlich nur Drop-Chancen und keine garantierten Drops. Wenn ihr Pech habt, bekommt ihr nur 1-2 Neurale Sensoren pro Durchlauf.

Mission 1: Thermisto (Jupiter)

Eine der besten Methoden, Neurale Sensoren zu farmen, ist die Attentat-Mission „Thermisto“ auf dem Planeten Jupiter. Hier könnt ihr pro Run bis zu 5-8 Neurale Sensoren bekommen, wobei der Mini-Boss „Alad V“ am Ende der Missionen eine erhöhte Drop-Chance besitzt.

Die Mission lohnt sich besonders für schnelle Farm-Runs, weil ein Durchlauf mit Warframes wie Titania, Gauss, Volt oder Xaku nur wenige Minuten dauert.

Es gibt jedoch zwei Arten, wie ihr die Mission spielen könnt:

Ihr könnt ohne Umwege oder Kämpfe zum Bosskampf rushen und Alad V so schnell es geht besiegen. Dabei hofft ihr auf die erhöhte Drop-Chance des Mini-Bosses. So dauert ein Run idealerweise unter 2 Minuten, aber ihr bekommt in der Regel auch nur einen Neuralen Sensor. Habt ihr unsere Farm-Tipps weiter oben beachtet, könnt ihr mit viel Glück bis zu 4 (!) Neurale Sensoren pro Durchlauf bekommen. Ihr lasst euch etwas mehr Zeit, öffnet auf dem Weg zum Boss Container und plättet ein paar Mobs, um im besten Fall 5-8 Neurale Sensoren zu bekommen.

Mission 2: Cameria (Jupiter)

Alternativ bietet sich die Überleben-Mission „Cameria“ an, die ihr ebenfalls auf dem Planeten Jupiter spielt. Bei Überleben-Missionen müsst ihr euch gegen endlose Gegner-Wellen wehren und versuchen, möglichst lange zu überleben – und nebenbei haufenweise Neurale Sensoren farmen.

Auch hier ist es natürlich von eurem Drop-Glück abhängig, aber ihr könnt auf diese Weise 15-20 Neurale Sensoren in 10 Minuten sammeln, wenn ihr euch an unsere Farm-Tipps haltet. Beachtet besonders Tipp 3 und spielt idealerweise Khora, da ihr mit einem guten Build hier am meisten Loot rausholen könnt.

Neurale Sensoren passiv Farmen – So geht’s

So farmt ihr die Ressource nebenbei: Ihr könnt Ressourcen wie die Neuralen Sensoren passiv farmen. Hierzu benötigt ihr sogenannte Ressourcen-Drohnen, auch Extractor genannt. Das sind Drohnen, die ihr baut und einem Planeten auf der Sternenkarte zuordnen könnt, wenn ihr alle Missionen auf dem jeweiligen Planeten absolviert habt.

Wenn ihr gerade Neurale Sensoren farmen wollt, setzt am besten einen Extractor auf den Jupiter. Dieser sammelt euch die seltene Ressource dann, ohne dass ihr selbst eingreifen müsst.

Wie viele Extractor ihr gleichzeitig einsetzen könnt, hängt jedoch von eurem Meisterschaftsrang ab. Es geht allerdings immer nur eine Drohne pro Planet.

Neurale Sensoren kaufen und craften

Ihr könnt Neurale Sensoren im Markt kaufen. Sucht sie am besten über die Suchfunktion, indem ihr den Namen eingebt. Alternativ findet ihr sie unter „Ausstattung“ und dann unter „Komponenten“. Dort könnt ihr dann entweder einen Neuralen Sensor oder eine Blaupause zum Craften der Ressource kaufen.

1 Neuraler Sensor kostet 10x Platin

1x Blaupause für Neuraler Sensor kostet 100x Platin

Das kleinste Platin-Paket im Shop kostet 4,49 € und gibt euch 75 Platin.

Habt ihr die Blaupause gekauft, benötigt ihr vier Komponenten, um Neurale Sensoren herzustellen: 15.000 Credits, 15.000 Legierungsplatten, 50.000 Nanosporen und 25.000 Bergungsgut.

Eine weitere wichtige Ressource, die ihr immer wieder benötigt, sind die Plastide. Auch die setzt ihr beim Bau verschiedener Warframes regelmäßig ein. Natürlich haben wir deshalb auch einen entsprechenden Guide auf MeinMMO: Warframe: Plastide farmen 2026 – So sammelt ihr die Ressource schnell und einfach