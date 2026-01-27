Warframe: Marie Romance Guide – So umgarnt ihr den Protoframe von Wisp

In Warframe können Tennos verschiedene Protoframes verführen und eine Beziehung mit ihnen eingehen. Das Highlight stellt einen feurigen Kuss dar und wie ihr diesen von Marie bekommen könnt, zeigen wir euch hier.

Wie schalte ich Marie frei? Um mit Marie eine Beziehung einzugehen, müsst ihr sie zuerst freischalten. Schließt dafür die Quest-Reihe rund um „The Old Peace“ ab. Später habt ihr dann die Möglichkeit, den Ort „La Cathédrale“ in „Sanctum Anatomica“ (Deimos) zu besuchen – dort befindet sich auch Marie.

Über das Nachrichtensystem „KIM“ könnt ihr jetzt mit ihr kommunizieren und eine Beziehung langsam aufbauen, doch hier kommt der knifflige Part – wenn ihr falsche Entscheidungen bei euren Konversationen trefft, könnt ihr euch die Tour vermasseln.

So verführt ihr Marie – Darauf müsst ihr achten

Was muss ich tun? Um Marie zu verführen, müsst ihr also mit ihr kommunizieren und genau das ist nicht so leicht, denn je nach Gesprächsthema müsst ihr die „richtigen“ Antworten liefern. Je nach gewählter Antwort erhöht ihr euren Rang bei Marie und von diesen gibt es folgende:

Neutral

Friendly

Liked

Trusted

Close

Best Friend/Lover

Steigt ihr auf, erhaltet ihr neue Dialogoptionen, um weiter aufzusteigen. Doch welche Antworten müsst ihr nun liefern, um bei ihr zu landen? Vor allem aufrichtige, treue und respektvolle Antworten – insbesondere in Bezug auf ihren Hintergrund. Diese fördern einen schnellen Beziehungsaufbau. Wichtig ist: Klickt euch nicht einfach durch und hofft auf das Beste, lest euch genau durch, was Marie sagt.

Welche Dialogoptionen sind die besten? Grob lässt sich sagen:

Gewählte Optionen können widersprüchlich sein, doch solltet ihr euren Gegenüber immer mit Respekt behandeln. Das kann euch, mit Fingerspitzengefühl, schnell guten Ruf bringen.

Wählt nicht immer die einfachste Option.

Fokussiert euch bei euren Gesprächsthemen auf Empathie – sie ist schließlich eine Gläubige und glaubt an Vergebung. Themen wie „Wiedergutmachung“ solltet ihr nicht ablehnend gegenüberstehen.

Romantische Zeilen im richtigen Moment können eure Fortschritt steigern, wiederholt sie aber nicht zu oft.

Wer wissen möchte, welche Dialogoptionen für Marie überhaupt existieren, kann in der Wiki unter folgendem Link nachschauen: wiki.warframe.com. So erwarten euch keine bösen Überraschungen und ihr könnt euch vorbereiten.

Was passiert, wenn ich Marie umgarnt habe? Wer es geschafft hat, die Gefühle von Marie hochzuschaukeln, erhält eine romantische Kussszene mit ihr. Diese könnt ihr wöchentlich 1x wiederholen.

Zusätzlich schickt sie euch wöchentlich ebenfalls Szenen in euer Inventar, mit denen ihr stylische Screenshots mit Marie erstellen könnt.

Leider bleibt sie in der La Cathédrale und zieht nicht mit euch in die Backrooms. Ein positiver Effekt dadurch ist aber, dass ihr einen Protoframe aus der Kathedrale und ein Hex-Mitglied gleichzeitig daten könnt. Wer jedoch den Fortschritt auch für andere Protoframes sammeln möchte, muss die Beziehung beenden.

Das waren alle wichtigen Infos rund um die Beziehung mit Marie und eure gemeinsamen Dates. Habt ihr sie schon umgarnen können oder seid ihr daran gescheitert? The Old Peace brachte nicht nur neue Protoframes, sondern auch Aktivitäten, die euch mit starken Belohnungen beschenken: Warframe: Descendia – Alles zur neuen Aktivität und den Belohnungen