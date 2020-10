Warframe nutzt gemeine Tricks, um Spieler zum Einloggen zu animieren. Denn neben Login-Boni, die ihr verpasst, macht ihr euren Space-Hund mit eurem Fernbleiben sehr traurig. Was passiert, wenn ihr Doggo nicht oft besucht, erfahrt ihr hier.

Was hat es mit den Hunden in Warframe auf sich? In Warframe gibt es schon seit 2014 Haustiere, die so genannten Kubrows. Die sehen wie eine Mischung aus Hund, Bär und Fledermaus aus und waren von Beginn an ein großer Hit bei vielen Warframe Fans. Sogar unsere Autorin Leya Jankowski kam erst nur wegen der Haustiere überhaupt zu Warframe.

Doch wenn ihr mit eurem Hund nicht gut umgeht, rächt sich das auf perfide Weise.

Wer seinen Hund im Stich lässt, wird angeknurrt und gebissen

Das passiert, wenn der Hund vernachlässigt wird: Wenn ihr euren Kubrow habt, rennt er freudig im Raumschiff herum und freut sich, wenn der Spieler kommt. Doch wen ihr länger weg wart, dann steht in der Beschreibung des Hundeverhaltens im zugehörigen Menü, dass euer Hund „kurrt und nach euch schnappt“.

Ein Kollege von der Seite Kotaku machte diese Entdeckung vor Kurzem, nachdem er sich einen Monat lang nicht im Spiel hat blicken lassen. Sein Kubrow „Laddie Boy“ war wütend und hasste ihn, weil er so lange nicht im Spiel war. Das machte den Kollegen recht betroffen und er empfand dies schon fast als emotionale Erpressung.

Nur sehr viel Knuddeln an vielen Tagen hilft noch, wenn der Hund mal richtig böse ist.

Denn jeder Tag, den ihr euch nicht im Spiel bei eurem Hund blicken lasst, verringert dessen Loyalität um 10 Prozent. Je weniger Loyalität der Hund dann hat, desto wütender reagiert er auf euch und desto weniger Schaden richtet er im Spiel an.

Die einzige Möglichkeit, die Loyalität zu erhöhen, ist das Viech ausgiebig zu streicheln und mit ihm zu spielen. Das bewirkt drei Mal am Tag eine Verbesserung um 10 Prozent. Bis ein völlig desillusionierter Space-Hund sich also wieder freut, braucht es mindestens 4 Tage.

Traurige Hunde verwirren Spieler: Wer also verhindern will, dass sein geliebtes Pet einen hasst, muss sich quasi jeden Tag mal kurz ins Spiel einloggen. Mit diesem Dilemma steht übrigens der Kotaku-Autor nicht alleine da. In der Warframe-Community gibt es mehrere Berichte von irritierten Spielern, die sich wundern, warum der Hund plötzlich nicht mehrt lieb ist:

Warriorsage (Steam): „Seit den letzten Tagen hasst er mich mit Leib und Seele, wenn ich vom Relikte-Farmen heimkomme. ”

MangalYT (reddit) hat Angst um seinen Hund: „Was kann ich tun, um ihn wieder glücklich zu machen? Ich will nicht, dass er stirbt und ich ihn für immer verliere!“

ArkhamBatz (Forum): “Sie richtet 20 % weniger Schaden an und knurrt und schnappt nach mir. Sie ist auch bisher nur zwei Mal gestorben und ich spiele doch immer mit ihr!“

All diese Spieler haben auf Nachfrage aus der Community allerdings zugegeben, dass sie länger nicht mehr online waren und so ihre Space-Hunde in tiefe emotionale Krisen gestürzt haben.