Der starke MMO-Shooter Warframe haut massig Gratis-Loot raus – So schnappt ihr alles, bevor’s zu spät ist

Warframe feiert sein Jubiläum und haut massig Geschenke raus. Die könnt ihr euch abgreifen, wenn ihr euch regelmäßig brav einloggt und bis zum Release des neuen Updates „Angels of the Zariman“ am Ball bleibt. Was ihr wann bekommt und wie ihr den Free-Loot einkassiert, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Habe ich da gerade Free-Loot gehört? In der Tat gibt es gerade den besten Loot in Warframe – nämlich Gratis-Loot! Denn der originelle Looter-Shooter mit dem abgedrehten SciFi-Setting ist schon 9 Jahre online. Seit dem Release 2013 hat sich viel getan, vor allem die coole Story erfreute Tausende von Fans.

Die Story nach dem letzten Addon New War geht auch im April mit „Angels of the Zariman“ weiter und bis dahin feiert Warframe sein 9. Jubiläum, indem es Free-Loot an euch, die Spieler, raushaut.

Jede Woche könnt ihr dabei neue, besondere Beutestücke abgreifen.

Verpasst den Gratis-Loot nicht!

Was gibt es wann zu holen? Ab dem 28. März 2022 gibt es ab sofort jede Woche neuen Gratis-Loot in Warframe. Die genaue Tabelle mit dem Loot der jeweiligen Woche findet ihr hier:

28. März – 4. April : Dex Sybaris, Waffen-Slot, Dex Nouchali Syandana

: Dex Sybaris, Waffen-Slot, Dex Nouchali Syandana 4. – 11. April : Dex Furis, Waffen-Slot, Excalibur Dex Skin

: Dex Furis, Waffen-Slot, Excalibur Dex Skin 11. – 18. April : Dex Dakra, Waffen-Slot, Dex Raksaka Armour

: Dex Dakra, Waffen-Slot, Dex Raksaka Armour 18. – 25. April : Liset Dex Skin, Excalibur Dex Noggle

: Liset Dex Skin, Excalibur Dex Noggle 25. April –2. Mai: Rhino Dex Skin, Excalibur Dex in Action Glyph

Die neue Woche beginnt immer um 17 Uhr. Ihr habt also immer noch bis 16:59 Uhr Zeit, den Loot der Woche zu greifen. Um die Goodies zu bekommen, müsst ihr euch nur zu der passenden Woche einloggen und die Beute ist euer.

Was ist, wenn ich eine Woche verpasse? Dann habt ihr Pech gehabt, denn wer nicht zur Loot-Ausgabe erscheint, bekommt auch keine Beute. Seht also zu, dass ihr euch mindestens einmal in den genannten Zeiträumen einloggt.

Denkt auch daran, dass es an den jeweiligen Wochenenden besondere Boni gibt, nämlich doppelte Credits oder Erfahrung.

Was kommt dann? Im April kommt dann noch das lang ersehnte nächste große Update „Angels of the Zariman“. Darin wird die Story nach „New War“ fortgesetzt. Fokus wird das mysteriöse Schiff „Zariman Ten-Zero“ sein. Das Schiff, auf dem die ganze Geschichte um die legendären Tenno erst seinen Anfang nahm.

Im Update werden ein neuer Warframe namens Gyre, neue Missionen und eine neue Form des Housing enthalten sein. Außerdem bekommt ihr auf der Zariman einen neuen Social-Hub, wo ihr feiern und zwischen Missionen chillen könnt.

Warframe ist ein spannendes und originelles Spiel, das unsere Chefredakteurin nur mit einem Space-Hund in den Bann zog.