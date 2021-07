Warcraft (der Film) ist auf Platz 3 der globalen Netflix-Charts – Lohnt sich der Film heute?

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung wird dem WoW-Film Warcraft: The Beginning wohl nun endlich die Ehre zuteil, die dem Film gebührt. In den Netflix-Charts ist der Film gerade auf Platz 3. der meistgestreamten Filme weltweit. Zeit, sich nochmal mit dem Film zu befassen.

Wie ist die Situation um den Film? Seit Kurzem ist der WoW-Film Warcraft: The Beginning auch auf Netflix für alle Abonnenten ohne weitere Kosten streambar. Und anscheinend hat der Film einen Nerv getroffen.

Denn fünf Jahre nach dem Kinostart im Sommer 2016 wird der Streifen jetzt weltweit ausgiebig geguckt. So schafft es das bildgewaltige Fantasy-Epos auf Platz 3 (Stand 9. Juli 2021) der globalen Netflix-Charts der meist gestreamten Filme.

Toller Fantasy-Film mit großem Fan-Bonus

Um was geht es eigentlich? Die Handlung des Films entstammt größtenteils der Story um das allererste Warcraft-Spiel. Also das Strategiespiel Warcraft: Orcs and Humans aus den 90ern.

Darin wird erzählt, wie die Orcs nach Azeroth kamen und welche finsteren Machenschaften der Hexenmeister Gul’dan verfolgt. Außerdem lernen wir wichtige Personen wie die Orcs Durotan und Orgrim sowie die Magier Medivh und Khadgar kennen.

Der Film dreht sich um die ersten Gefechte zwischen Orks und Menschen und endet mit einem klaren Hinweis auf eine Fortsetzung. Immerhin wird am Ende der kleine Thrall auf seine schicksalshafte Reise geschickt. Leider wurde daraus bisher nichts, denn der Film kam damals in der internationalen Kritik eher verhalten an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum sollte man sich den Film auch nach 5 Jahren noch ansehen?

Ich, Jürgen Horn, sowie meine Kollegin Cortyn haben beide damals 2016 uns in die Kinos gewagt und den Film jeweils aus der Perspektive eines (relativen) WoW-Noobs und einer absoluten WoW-Enthusiastin gesehen.

Kurioserweise waren wir beide von dem Film angetan und hatten unseren Spaß:

Das ist die Meinung eines Unwissenden: Mir gefiel die epische Aktion, die erstaunlich gefühlvollen Orcs und die paar Details, die ich als nicht WoW-Spieler noch vom Strategiespiel kannte. Beispielsweise der Schafs-Zauber! Den vollständigen Review aus Sicht einen WoW-Noobs zum Film findet ihr hier.

Mir gefiel die epische Aktion, die erstaunlich gefühlvollen Orcs und die paar Details, die ich als nicht WoW-Spieler noch vom Strategiespiel kannte. Beispielsweise der Schafs-Zauber! Den vollständigen Review aus Sicht einen WoW-Noobs zum Film findet ihr hier. Das ist die Meinung einer Expertin: Cortyn konnte als großer Fan und Expertin noch mehr Freude am Film haben, den für sie waren die vielen Schauplätze und Situationen sofort wiedererkennbar und sie fühlte sich sofort abgeholt. Eine Film-Rezension aus Sicht einer WoW-Expertin findet ihr hier.

Der Film richtet sich also primär an Fans, die schon wissen, was das für eine schwebende Stadt ist, um wem es sich bei Medivh wirklich handelt und was das für ein komisches blubberndes Viech im Wasser sein soll.

Wer das WoW-Universum nicht kennt, der schaut da eher in die Röhre, wird aber dafür mit epischen Schlachtszenen und ein paar wirklich toll gestalteten Orcs belohnt. Solch liebevoll gestaltete CGI-Charaktere sucht man nach wie vor abseits von Avatar oft vergebens und hier hat der WoW-Film definitiv einiges an Potential genutzt.

Daher lohnt es sich auch heute noch allemal, den guten alten WoW-Film Warcraft: The Beginnen zu gucken, vor allem, wenn ihr eh ein Netflix-Abo habt und es euch nichts zusätzlich kostet. Und wer weiß, vielleicht beflügelt der späte Erfolg des Films am Ende doch noch die Verantwortlichen, endlich die von vielen Fans erwartete Fortsetzung zu drehen.