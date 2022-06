30 Monate nach Release wird Warcraft III: Reforged endlich „vollständig“

Das Strategiespiel Warcraft III: Reforged will es noch einmal wissen. Neue Patches sollen es rausreißen – mehr als 30 Monate nach dem Release.

Lange herrschte Funkstille rund um Warcraft III: Reforged – so lange, dass viele Spieler schon wieder vergessen hatten, dass Blizzard das Strategiespiel überhaupt veröffentlicht hatte. Jetzt, nach vielen Monaten des Schweigens, sprechen die Entwickler endlich wieder und versprechen viele neue Updates in den kommenden Monaten. Darunter sind auch Features, die eigentlich schon zum Launch vor fast zweieinhalb Jahren fertig sein sollten.

Was war noch gleich mit Warcraft III: Reforged? Zumindest bis zum Release von „Diablo Immortal“ galt Warcraft III: Reforged als das schlechteste Spiel, das Blizzard jemals veröffentlicht hatte. Der Grund war, dass das Team im Laufe der Entwicklung nicht nur viele Versprechen rückgängig gemacht hatte, wie eine umfangreiche Überarbeitung der Kampagne oder mehr Story, sondern gleich noch weitere Sünden beging. So konnte mit dem Launch von „Reforged“ das ursprüngliche Warcraft III nicht mehr gestartet werden – es wurde schlicht ersetzt.

Zahlreiche Bugs zum Release, fehlende Features und neue Nutzungsbedingungen, die zum Beispiel manuell erschaffene Maps direkt in den Besitz von Blizzard übergeben lassen, sorgten für massive Kritik und verheerende Bewertungen. Viele Memes machten die Runde und zahlreiche Spieler gaben ihr Spiel sogar zurück, was dazu führte, dass das Spiel in der Community oft nur als „Warcraft III: Refunded“ abgestempelt wurde.

Schlimmer noch: Blizzard hatte den Release sogar verschoben und es war trotzdem in einem katastrophalen Zustand.

Was ändert sich jetzt? Wie Blizzard ankündigte, wird Warcraft III: Reforged eine Reihe von Updates bekommen. Das erste wird der Patch 1.33.0 sein, der vor allem die folgenden Features mit sich bringt:

Spieler können jetzt zwischen gewerteten und ungewerteten Spielen wechseln.

Seasons sind jetzt verfügbar. Wenn eine Season endet, wird die Ladder zurückgesetzt und die Spieler können ihre Spiel-Vergangenheit im Profil anschauen.

Die MMR-Wertung ist für jedes Volk einzigartig, einschließlich „zufällig“.

Spieler-Profile sind verfügbar und können mit Rechtsklick auf das eigene Profilbild oder das eines Mitspielers angeschaut werden.

Viele Kampagnen-Karten bekommen einige Balance-Änderungen.

Damit erfüllt Reforged endlich viele Wünsche, die Spieler schon seit Jahren hegen und eigentlich schon zum Release im Januar 2020 hätten im Spiel sein sollen.

Kann Warcraft III: Reforged nochmal die Kurve kriegen? Das ist eine gute Frage. Auch wenn Reforged nach dem Launch von vielen neuen und zurückkehrenden Spielern rasch wieder fallen gelassen wurde, so gibt es doch eine kleine aber feine Profi-Community, die das Strategiespiel noch immer liebt und Turniere austrägt.

Ob Reforged allerdings jemals wieder an die Glanzzeiten des ursprünglichen Warcraft III anknüpfen kann, das dürfte wohl bezweifelt werden.

Aber immerhin zeigt Blizzard: Man lässt das Spiel nun nicht einfach in der Versenkung verschwinden, sondern versucht zu retten, was noch zu retten ist. Vielleicht ist Reforged dann in ein paar Jahren das, was die Spieler schon im Januar 2020 verdient gehabt hätten.

Freut ihr euch darüber, dass es noch Neuerungen in Warcraft III: Reforged geben wird? Oder ist das alles belanglos und zu spät?