War Thunder ist ein kostenloses MMO-Kampfspiel, das zeitlich in der Ära des Zweiten Weltkriegs und bis in den Kalten Krieg angesiedelt ist. Ihr steuert hier kei...

Was bringt das Update noch? War Thunder gehört zu den beliebtesten und besten MMOs , in denen ihr Flugaction und Bodenkriege erlebt – und das nicht nur auf dem PC, sondern zudem auf der PS4 . Auf Steam liegt die generelle Bewertung bei 80 % und „Sehr positiv“.

Was steckt in diesem Update? Das Update „New Power“ führt die Dagor Engine in der Version 6.0 in das Onlinespiel ein. Diese bringt eine Reihe von optischen Verbesserungen mit sich, durch welche War Thunder grafisch zu einem Next-Gen-Spiel werden möchte.

