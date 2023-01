Viele warten auf den Release von Diablo 4 – Ist Undecember auf Steam eine Alternative?

Undecember ist ein kostenloses Hack&Slash-RPG auf Steam mit düsterer Atmosphäre. Vor kurzem bekam das Game eine große Erweiterung mit zahlreichen neuen Inhalten. Jedoch war das Spiel in der Vergangenheit auch schon negativ aufgefallen. Kann es eine Alternative sein, um sich die Zeit zu vertreiben, bis Diablo 4 seinen Release hat?

Undecember ist ein Action-RPG mit Hack&Slash-Elementen, das als Setting eine düstere Fantasy-Welt voller gruseliger Kreaturen hat.

Ihr spielt in der isometrischen Perspektive, blickt damit von oben auf das Geschehen. Mit eurem Spielcharakter stürzt ihr euch in Dungeons und metzelt Horden an Gegnern nieder.

Im Spielverlauf versucht ihr für euren Charakter immer bessere Ausrüstungsgegenstände zu erspielen und den Skill-Tree weiter auszubauen. Aber gibt es keine festgelegten Klassen und ihr könnt die Fähigkeiten je nach eurem favorisierten Spielstil flexibel ändern.

Undecember verfügt zudem über MMO-Elemente; ihr könnt es also entweder allein oder mit anderen zocken. So findet ihr im Spiel etwa Social-Areals, in denen ihr chatten, handeln oder einer Gilde beitreten könnt. Auch lassen sich Boss-Raids für bis zu 8 Spieler unternehmen.

Undecember ist zusätzlich ein Mobile-Game, dass es neben der Steamversion für Android und iOS gibt.

Hier seht ihr den Announcement-Trailer zum Update Ortemis:

Es gibt neue Inhalte in Undecember

Warum gerade jetzt mit Undecember anfangen? Undecember hat vor kurzem eine große Erweiterung mit neuen Inhalten bekommen. Das Update trägt den Titel Ortemis und umfasst:

neue Story-Inhalte

neue Bosse

neue Maps

verbesserte Chaos Dungeons

neuer Raid

neuer Challenge-Modus

und mehr

Daneben läuft vom 25. Januar 2023 bis zum 15. Februar 2023 ein Event zur Feier des Updates mit mehreren Aktionen, in denen sich die Spieler zusätzliche Belohnungen sichern können.

Gründe für und gegen Undecember

Wieso wird Undecember kontrovers diskutiert? Über Undecember spalten sich die Meinungen. Das spiegelt sich zum Beispiel auch in den Steam-Wertungen des Spiels wider: Dort wird das Action-RPG ausgeglichen bewertet und von den insgesamt 14.366 Reviews fallen 48 % der Reviews positiv aus (Stand: 27. Januar 2023, via Steam).

Auf der einen Seite hat das Game eine stabile Spielerbasis und kann seine Fans überzeugen. So befand sich etwa der Peak der letzten 24 Stunden bei 9.817 Spielern (Stand: 27. Januar 2023, via Steamdb).

Auf der anderen Seite machte das Spiel jedoch auch schon negative Schlagzeilen. Große Kritikpunkte der Spieler waren damals vor allem die hohen Preise im Cash-Shop und der Pay2Win-Aspekt, der laut einiger Spieler ziemlich präsent im Game war.

Neues Action-RPG galt in der Demo-Version als Geheimtipp auf Steam – Nach dem Release wird es zerfetzt

Pay2Win und übergriffige Anti-Cheat-Software sind große Kritikpunkte

Auch heute kritisieren den Pay2Win-Aspekt viele. Jedoch steht nun ein anderer Aspekt im Vordergrund der negativen Reviews.

Mehrere User werfen Undecember vor, dass das Spiel ein Programm, als eine Anti-Cheat Software installiere, die alle im Hintergrund laufenden Prozesse überwache. Sie sagen, es sei ein Rootkit und Malware, die auch nach Deinstallation des Spiels auf dem PC bleibe.

Undecember hat Fans, die auf das Game schwören

Positive Kommentare loben Undecember jedoch vor allem als spaßiges Game und meinen, es kombiniert Elemente aus Diablo und Path of Exile, gibt dem Ganzen aber noch einen eigenen, interessanten Spin. Dem Vorwurf Pay2Win zu sein, widersprechen einige, meinen man könne sich auch die Gegenstände durch Grinding erspielen und die In-Game-Käufe wären rein optional.

Undecember ist eine kontrovers diskutierte Alternative zu Diablo: Auf der einen Seite gibt es Kritikpunkte, die die Spieler in den Reviews äußern und die für viele ein absolutes No-Go darstellen.

Dennoch hat das Game auch seine Fans gefunden, für die das neue Update vielleicht gerade recht kommt, um die Wartezeit bis zum Release von Diablo 4 am 6. Juni 2023 zu verkürzen.

Eine klare Empfehlung können wir für Undecember allerdings nicht aussprechen.

Wenn Undecember nicht das richtige für euch ist, werdet ihr vielleicht in dieser Liste fündig: Hier gibt es 10 aktuelle Alternativen für Diablo 4.