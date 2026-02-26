Victrix Pro BFG und BFG Reloaded: Die besten Pro-Controller für PS5 und Xbox?

Victrix hat mit dem Pro BFG und dem Pro BFG Reloaded einen Pro-Controller für PS5 und Xbox auf den Markt gebracht. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat beide Modelle getestet und erklärt, wo die Unterschiede liegen und welchen Controller er empfehlen kann.

Die Firma Victrix, die mittlerweile zu TurtleBeach gehört, ist vor allem für Controller bekannt. Mit der “Pro BFG”-Reihe hat man Pro-Controller auf dem Markt, die sich stark anpassen lassen: Viele Bauteile lassen sich austauschen und kinderleicht ersetzen.

Im Alltag habe ich sowohl ein Modell für die PS5 als auch ein Modell für die Xbox ausgetestet. Fühlt sich der Reloaded besser an als das alte Modell und vor allem für wen lohnt sich der Controller? Alle Details dazu findet ihr in diesem Test.

Produkt im Test, Schnellübersicht:

Wer hat da getestet? Benedikt ist Tech-Editor auf MeinMMO und testet seit vielen Jahren Hardware für die Leser. Er testet Mäuse, Tastaturen, Kopfhörer und so ziemlich alles, was man mit Computer, Konsole oder anderen Geräten verwenden kann. Transparenzhinweis: Die beiden Modelle wurden MeinMMO von TurtleBeach zum Testen zur Verfügung gestellt. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Technische Details Hier findet ihr die technischen Details der als Tabelle (zum Ausklappen klicken): Design/Interface Kabelgebunden, Bluetooth oder Funk-Verbindung Tastenart Mikroschalter (Pro BFG) oder Halleffect-Switches (Pro BFG Reloaded) programmierbare Tasten Ja Beleuchtung Nein Kompatibilität PC, PS5 / Xbox (je nach Modell) Lieferumfang Pro BFG Wireless Controller mit USB Wireless Dongle, Wendbares D-Pad und linkes Analogstick-Modul; Taste und & Rechtes Analog Stick Modul; 6-Tasten-Fightpad-Modul, 3 Meter langes geflochtenes USB-C-Kabel, Austauschbare D-Pads, Stäbe und Gates, Tragetasche, Modul-Austauschwerkzeug Besonderheiten modulare und austauschbare Tasten Preis (UVP) 199,99 Euro (Pro BFG) oder 199,99 (Reloaded)

Lieferumfang, Design und Aufbau

Positiv: Schutztasche, jede Menge Zubehör | Negativ: starker Geruch beim Auspacken | Neutral: Rücktasten anstatt Paddles; Akku nicht austauschbar

Was ist alles dabei? Neben dem Controller selbst hat Victrix das Gerät mit einem üppigen Lieferumfang ausgestattet:

Ein USB-Dongle für die Verbindung zur PS5, ohne Dongle ist eine Verbindung zur PS5 nicht möglich.

Ein 6-Tasten Fightpad-Module

Transport- und Tragetasche für den Controller, inklusive USB-C-Ladekabel.

Zusätzliche, unterschiedlich hohe Tastenkappen (sogenannte Gates und Caps) und austauschbare D-Pad-Tasten.

Nervig: Am ausgepackten Controller haftete die ersten Wochen ein unangenehmer Geruch nach Kunststoff. Der war irgendwann verflogen, war aber nicht angenehm. Das galt sowohl für den Pro BFG als auch für den Reloaded-Controller.

Victrix Pro BFG (Reloaded): Der Lieferumfang fällt wirklich üppig aus.

Design und Aufbau: Das Besondere am Controller ist, dass das Modell modular aufgebaut ist: Ihr könnt die Daumensticks inklusive der Tasten als Modul herausnehmen, drehen oder sogar tauschen. Bei einem Teildefekt könnt ihr diese Teile obendrein ganz einfach ersetzen.

Dadurch könnt ihr auch das normal symetrische Design des PS5-Controllers in das asymetrische Design des Xbox-Modells umwandeln und umgekehrt. Das macht den Controller sehr dynamisch und flexibel. Der Umbau geht übrigens kinderleicht: Mit dem beiliegenden Schraubendreher nehmt ihr die Schrauben heraus, entfernt anschließend das Modul und setzt ein neues ein.

Schade ist, dass Victrix bei seiner seiner BFG-Reihe auf Tasten und nicht auf Paddles auf der Rückseite setzt. Paddles fühlen sich insgesamt ergonomischer und intuitiver an. Aber das ist in der Regel Geschmacksache.

Die Tasten- und Stick-Module lassen sich herausnehmen und sind daher austausch- und ersetzbar.

Victrix Pro BFG vs Pro BFG Reloaded

Wo liegen die Unterschiede? Der wichtigste Unterschied sind die “Hall Effect”-Module, die deutlich haltbarer sein sollen als die herkömmlichen Stick-Module. Ansonsten bekommt ihr einen mehr oder weniger identischen Controller mit der gleichen Haptik und den gleichen Funktionen. Das gilt sowohl für die PS5- als auch für die Xbox-Version des Victrix Pro BFG (Reloaded).

Das bedeutet aber auch: Besitzt ihr bereits den normalen Pro BFG, dann könnt ihr euch auch für rund 40 Euro das “Hall Effect Module Pack” kaufen und erhaltet damit ebenfalls das Upgrade des Reloaded-Modells. Aktuell erhaltet ihr das Modul-Pack nur direkt bei TurtleBeach.

Die Xbox-Version (Reloaded) links und die PS5-Version rechts. Im Aussehen und Aufbau gibt es keine Unterschiede.

Victrix Pro BFG (Reloaded): PS5 vs Xbox

Gibt es Unterschiede? Ja, es gibt ein paar wichtige Unterschiede. Zum einen sind das die Tasten: Auf dem Xbox-Modell findet ihr die Xbox-Glyphen, auf dem PlayStation-Modell die PlayStation-Tasten.

Desweiteren betrifft der Unterschied die Software: Den Victrix Control Hub könnt ihr am PC und an der Xbox installieren. Wollt ihr den Controller an der PS5 nutzen, müsst ihr das vorher am PC machen.

Zum anderen bekommt ihr mit der Xbox-Version ein lebenslanges “Dolby Atmos”-Abo, welches ihr an PC und Xbox mit dem Controller verwenden könnt.

Ansonsten bekommt ihr einen absolut gleich aufgebauten Controller: Die Haptik und auch die Technik ist identisch, zumindest konnte ich im Alltag keine nennenswerten Unterschiede feststellen.

Wichtig: Das Xbox-Modell ist nicht mit der PS5 kompatibel und das Xbox-Modell nicht mit der PS5. Am PC könnt ihr hingegen sowohl das PlayStation- als auch das Xbox-Modell verwenden. Entscheidet euch daher vor dem Kauf für das richtige Modell.

Verarbeitung

Positiv: Halleffect-Switches (Reloaded), modulare Bauteile | Negativ: – | Neutral: fest verbauter Akku; viel Kunststoff

Der Controller besteht überwiegend aus Kunststoff. Dadurch wirkt er weniger wertig als etwa der offizielle DualSense Edge der PS5 oder der Elite 2 für die Xbox.

Grundsätzlich könnt ihr den Controller in etliche Bestandteile zerlegen und alle Pads und Daumentasten herausnehmen. Was ihr jedoch nicht ausbauen könnt, das ist der Akku. Eine Entscheidung, die ich schade finde, aber mit Blick auf die restlichen Komponenten verzeihbar finde.

Während der normale Pro BFG auf Microschalter setzt, bekommt ihr mit dem Reloaded-Modell gleich Halleffect-Switches angeboten. Die bieten eine deutlich höhere Langlebigkeit, da keine beweglichen Teile zum Einsatz kommen.

Victrix Pro BFG: Die Rückseite eines Moduls Victrix Pro BFG: Das Modul von oben. So sehen die Module für den Victrix Pro BFG und den Pro BFG Reloaded aus.

Software

Positiv: umfangreiche Einstellungen möglich | Negativ: Victrix Control Hub nur am PC verfügbar; Software nur im Microsoft-Store verfübar | Neutral: –

Mit dem Victrix Control Hub könnt ihr den Controller stark im Detail noch konfigurieren. Das Problem: Die Software steht euch nur über den PC und auf der Xbox zur Verfügung. Ihr benötigt daher zwangsläufig einen PC oder ein Notebook, um den Controller im Detail für die PS5 anzupassen. An der PS5 konnte ich die Software nicht finden oder installieren.

Ebenfalls ärgerlich: Die Software bekommt ihr nur über den Microsoft-Store. Damit habt ihr keine Chance, die Software unter Linux zu installieren.

Über die Software könnt ihr etwa die L2- und R2-Trigger einstellen, etwa um die Deadzone für die Auslösung der Trigger anzupassen. Obendrein könnt ihr hier verschiedene Profile einrichten, die ihr dann auf dem Controller umschalten könnt. Voraussetzung ist nur, dass ihr die Profile am PC eingerichtet habt.

Ergonomie und Gewicht

Positiv: leichter als die Konkurrenz, Ergonomie sehr flexibel | Negativ: | Neutral:

Wie schwer ist der Controller? Der Pro BFG wiegt offiziell 298 Gramm. Damit ist der Controller sowohl schwerer als der offizielle DualSense (280 Gramm) als auch schwerer als der offizielle Xbox-Controller (277 Gramm).

Gleichzeitig unterbietet das Victrix-Modell die offiziellen Pro-Modelle: Der offizielle DualSense Edge wiegt 325 Gramm, der Elite Series 2 wiegt sogar 345 (+15) Gramm.

Das macht den Pro BFG zu einer sehr guten Alternative, wenn euch die offiziellen Pro-Modelle alle zu schwer sind. Wer eine Stunde spielt, wird von dem Gewicht nicht viel merken, wer aber mehrere Stunden am Stück spielt, wird die 20 bis 40 Gramm weniger sofort spüren.

Der Victrix Pro BFG (links) und der DualSense Edge von Sony (rechts): Sonys Controller ist etwas schwerer und größer.

Ergonomie: Wenn es um die Haltung und Ergonomie geht, ist der Pro BFG sehr flexibel, da ihr die Tasten umbauen könnt und damit völlig frei gestalten könnt. Da die grundlegende Ergonomie den offiziellen Controllern für PS5 und Xbox stark ähnelt, müsst ihr euch nicht völlig umgewöhnen.

So ging es zumindest mir im Alltag: Da ich vorher vor allem mit dem DualSense Edge an der PS5 gespielt habe, war der Wechsel kein großes Problem. Meine Frau spielt viel mit dem offiziellen Xbox-Controller und hat eher kleine Hände, für sie war der Wechsel zum Pro BFG kein Problem, da sich beide sehr ähneln.

Gameplay: Geniale Modularität, gute Haptik, nervige Software

Positiv: Modulwechsel einfach und schnell, gute Haptik/Grip, knackige und einstellbare Trigger | Negativ: Einstellungen nur an PC/Xbox vornehmbar | Neutral: Rücktasten etwas gewöhnungsbedürftig; höhere Latenz über Wireless, über Kabel (fast) nicht vorhanden.

Wie spielt es sich damit? Ihr bekommt sowohl mit dem Pro BFG als auch mit dem Reloaded eine sehr gute Haptik. die gummierte Oberfläche bietet einen guten Halt, sodass der Controller nicht aus den Fingern rutscht. Selbst dann nicht, wenn es mal hektisch wird.

Am ärgerlichsten finde ich, dass die Software für den Controller nicht nativ auf der Konsole unterstützt wird: Möchte ich Einstellungen ändern, muss ich diese zwangsläufig am PC vornehmen. Hier ist der DualSense Edge klar im Vorteil: Dessen Software ist nativ in die Oberfläche der PS5 integriert, einfacher geht es nicht.

Im Lieferumfang befindet sich eine stabile Tasche. Hier lassen sich Controller und Zubehör gut verstauen.

Einen Punkt, den man ebenfalls wissen sollte: Über Wireless-Verbindung gibt es eine leichte Latenz, die man zumindest via Software messen kann: Hier schwankt die Latenz zwischen 12 und 16 ms. Über Kabel liegt die Latenz eher zwischen 6 und 8 ms. Als durchschnittlicher Spieler bekommt ihr davon wenig mit, seid ihr jedoch als Profi-Sportler unterwegs, können sich die 5-8 ms Unterschied bemerkbar machen.

An der Xbox habt ihr die Software ebenfalls direkt auf der Konsole zur Verfügung. Hier spare ich mir den Zwischenschritt über den PC.

Im Alltag hingegen fühlt sich die Modularität genial an, wenn ich sie auch nicht ganz so oft verwende: Habe ich den Controller einmal auf meine Hände angepasst und die Module eingerichtet, dann bleibt der Controller auch so. Für den täglichen Gebrauch mag die Modularität nicht so wichtig sein, aber für die langfristige Haltbarkeit hat diese Modularität klare Vorteile: Denn geht doch mal ein Teil kaputt, kann man es problemlos ersetzen – zumindest, wenn Victrix/Turtle Beach Ersatzteile verkauft.

Fazit: Empfehlenswertes Upgrade, falls ihr keinen Pro-Controller besitzt

Für wen lohnt sich der Controller? Der Marktpreis des normalen Controllers für PS5 und Xbox liegt bei rund 120 Euro, für die Reloaded-Version zahlt ihr 150 Euro. Besitzt ihr noch keinen Pro BFG, dann greift auf jeden Fall zum Reloaded-Modell. Die Hall-Effect-Sticks fühlen sich deutlich besser an und versprechen eine längere Haltbarkeit.

Für den DualSense Edge zahlt ihr derzeit etwa 180 Euro, den Elite 2 Wireless bekommt ihr bereits für 140 Euro. Der Pro BFG Reloaded liegt irgendwo dazwischen. Insgesamt gefallen mir die Paddles der großen Vorbilder einfach besser als die Rücktasten beim Pro BFG, dafür bekommt ihr eine bessere Haptik und eben Hall-Effect-Sticks. Die Trigger fühlen sich obendrein genauer an.

Besitzt ihr bereits einen Pro-Controller für die PS5 oder Xbox, dann bekommt ihr mit dem Pro BFG (Reloaded) nicht unbedingt etwas Neues, ansonsten bekommt ihr eine sehr gute Alternative mit enormen Einstellungsmöglichkeiten und geringerem Gewicht als die offiziellen Vertreter.

Alternativen:

An der PS5: Der offizielle DualSense Edge bietet eine native Integration in der PS5 und hat wechselbare Thumpsticks. Der Controller ist teuer, in meinen Augen aber das Geld wert.

An PC/Xbox: Der Scuf Valor Pro Wireless bietet TMR-Sticks, tolle Triggertasten und eine gute Akkulaufzeit. Die Software überzeugt weniger.

PC/Xbox/PS5: Der Wolverine V3 Pro liegt mittlerweile unter 200 Euro, hier bekommt ihr einen komfortablen Controller mit guter Akkulaufzeit. Am PC nervt jedoch die Software Synapse.

Mehr Controller: Falls ihr nach weiteren Controllern für eure Konsole oder euren PC sucht, dann schaut in folgende Kaufberatung direkt auf MeinMMO: Weitere Controller findet ihr in unserer Kaufberatung rund um Controller für PC und Xbox.