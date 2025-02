Eine versteckte Truhe in Baldur’s Gate 3 ist ein großer Schatz für Spieler, die schnell mächtiger werden wollen

Im dritten Akt von Baldur’s Gate 3 befindet sich im Hafen der Stadt ein Schiff mit einer besonders wertvollen Fracht. Es handelt sich zwar nicht um Gold, jedoch wird sie trotzdem streng bewacht.

Was ist das für ein Schatz? Es handelt sich um eine Truhe, die insgesamt 6 Gedankenschinder-Larven beinhaltet. Die Larven können konsumiert werden und illithide Fähigkeiten freischalten, die eure Charaktere deutlich mächtiger machen können.

Man kann die Larven innerhalb seiner Gruppe aufteilen (solange die Begleiter damit einverstanden sind), oder alle von ihnen in einen Charakter investieren, um möglichst viele neue Fähigkeiten freizuschalten. Doch wie kommt man an diese Beute?

Da ist der Wurm drin

Wo genau befindet sich die Truhe? Die Truhe befindet sich im dritten Akt des Spiels auf einem Schiff im Hafen der Stadt. Dort kann man auf dem Deck das Versteck finden und sich die Larven in die eigenen Taschen stecken.

Hier seht ihr den genauen Fundort der Truhe, der vom Spieler SpookyPops auf Reddit geteilt wurde:

Schiff mit den Larven (Bildquelle: SpookyPops auf Reddit) Fundort des Schiffs auf der Karte (Bildquelle: SpookyPops auf Reddit)

Wie kommt man an die Truhe ran? Das Schiff befindet sich in einem gesperrten Gebiet, in welchem man nicht entdeckt werden sollte, wenn man einen Konflikt vermeiden will. Um trotzdem an die Beute zu gelangen, gibt es verschiedene Wege.

Natürlich könnt ihr euch einfach den Weg freikämpfen, was jedoch leichter gesagt ist als getan. Die Gegend wird nämlich von der Stahlwache bewacht, die ordentlich Schaden austeilen und eure Bewegungsfreiheit einschränken können.

Eine deutlich entspanntere Methode ist, sich unsichtbar zu machen und die Larven im Geheimen zu stibitzen. So bekommt niemand etwas mit und ihr könnt euch anschließend schnell aus dem Staub machen, um die mächtige Delikatesse zu verspeisen.

Ist es überhaupt sinnvoll, die Larven zu essen? Es steht jedem Spieler frei, sich selbst zu entscheiden, ob man die Gedankenschinder-Larven konsumiert. Diese Entscheidung wird vom Spiel nicht vorgegeben, beinhaltet aber Konsequenzen.

Wenn man sich dafür entscheidet, schaltet dies den Skilltree der illithiden Fähigkeiten frei, die im Kampf oder auch außerhalb von großen Nutzen sein können. Außerdem gibt es in manchen Situationen weitere Dialog-Optionen, die die Richtung des Spiels beeinflussen können.

Allerdings kann zum Ende des dritten Aktes eine Entscheidung deutlich schwerer ausfallen, wenn ihr auch nur eines der kleinen Würmchen gegessen habt. Doch das möchten wir euch nicht vorwegnehmen. Wenn ihr mehr zu diesem Thema lesen wollt, könnt euch dieser Artikel interessieren: Baldur’s Gate 3: Sollte man die Larven essen oder nicht?