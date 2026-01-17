Aufgrund einer verschärften US-Politik gegenüber E-Autos will Tesla seine Batterien ab 2027 in Europa produzieren: in Deutschland

Die USA machen es Herstellern von E-Autos aktuell deutlich schwieriger. Tesla geht jetzt einen gewagten Schritt: Man will ab 2027 Batterien in Deutschland produzieren.

Die USA verschärfen schon seit einigen Monaten ihre Politik gegenüber E-Autos: Zum einen lockerte man die Emissionsregeln für Autohersteller, zum anderen will man die E-Auto-Förderung komplett streichen.

Selbst geplante Werke für E-Autos stehen auf der Kippe, weil die US-Regierung die Förderung systematisch reduziert, berichtet das Investoren-Magazin Gtai.de. Der US-Hersteller Tesla sucht hier jetzt einen Ausweg und bereitet sich darauf vor, seine wichtigen Batterien im Ausland zu produzieren. Konkret: in seinem deutschen Werk.

Tesla will ab 2027 Batterien für 130.000 Fahrzeuge in Europa produzieren.

Was will Tesla machen? Tesla plant, in seinem deutschen Werk in Grünheide die Produktion von Batterien zu beginnen. Das derzeitige Ziel sind bis zu 8 GWh pro Jahr. Damit soll man etwa 130.000 Fahrzeuge ausstatten können. Davon berichtet das französischsprachige Magazin automobile-magazine.

Der Hersteller spricht von einer Investition in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro, ohne jedoch zum jetzigen Zeitpunkt genaue Zahlen zu nennen. Dabei geht es um zwei Dinge: langfristig die Logistikkosten für Importe aus den USA zu senken und sich dem europäischen Wunsch anzupassen, die gesamte Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge vor Ort anzusiedeln.

Ob es aber am Ende wirklich dazu kommt, ist noch eine andere Frage. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Tesla solche Projekte ankündigt: Ursprünglich sollte etwa die Gigafactory in Grünheide bei Berlin 50 GWh Batterien produzieren. Doch die Produktion wurde schließlich in die USA verlagert.

Wie sieht die Situation aktuell aus? Wenn es um Batterien geht, hat Europa einen gewaltigen Rückstand gegenüber China. Die Produktionskapazitäten sind in Europa deutlich geringer, was wiederum ein Problem ist, da Batteriezellen immens wichtig für die Elektromobilität sind.

Die EU investiert deswegen 852 Millionen Euro in sechs Batterieprojekte für Elektrofahrzeuge, um sich unabhängiger zu machen und den Druck auf die heimische Industrie zu reduzieren (via Europa.eu).

Dennoch nimmt der Druck aus China nicht wirklich ab, sondern eher noch zu. Chinesische Hersteller holen weiterhin kräftig auf und wollen dafür auch den europäischen Markt nutzen. Firmen wie BYD bauen eigene Autowerke in Europa, um von Zöllen unabhängiger zu werden: Ein chinesischer Hersteller hat Tesla bereits überholt, jetzt will er mit seinen Autos Europa erobern