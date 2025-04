Einbrechende Verkaufszahlen, zunehmende Proteste und eine Krise haben die Finanzen von Tesla ins Chaos gestürzt

Sinkende Verkaufszahlen und schwacher Umsatz. Tesla hat seine Finanzergebnisse präsentiert, doch die sehen alles andere als rosig aus. Tesla dämpft obendrein die Erwartungen, dass es im nächsten Quartal besser werden könnte.

Die Autofirma Tesla hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und die aktuellen Zahlen sehen nicht gut für die Firma aus. Tesla selbst dämpfte die Erwartungen, dass es in den kommenden Monaten besser aussehen könnte.

Aktuell sieht sich Tesla gleich von mehreren großen Problemen konfrontiert: Die Verkaufszahlen brachen stark ein und außerdem gibt es Proteste gegen Tesla.

Schwacher Umsatz und gesunkene Verkaufszahlen

Wie sehen die Zahlen aus? Tesla hat die Finanzergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht (via TheVerge.com):

Tesla gab bekannt, dass es bei einem Umsatz von 19,3 Milliarden Dollar einen Nettogewinn von 409 Millionen Dollar erwirtschaftet hat. Das liegt unter den Erwartungen der Wall Street von 21,1 Milliarden Dollar und stellt einen Rückgang von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar, verglichen mit 21,3 Milliarden Dollar Umsatz im ersten Quartal 2024.

Der Nettogewinn im ersten Quartal ging um 71 Prozent zurück. Der Umsatz von Tesla im Automobilbereich sank im Jahresvergleich um 20 Prozent, von 17,4 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2024 auf 13,9 Milliarden Dollar im jüngsten Quartal.

Wie sieht es sonst bei Tesla aus? Tesla hat im letzten Quartal so wenig Autos ausgeliefert wie seit Jahren nicht mehr: Das Unternehmen gab an, insgesamt 336.681 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben, ein Rückgang von 12,9 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2024.

Der europäische Markt ist sogar noch stärker betroffen: Laut Tagesschau wurden im Januar und Februar 2025 gerade einmal 19.000 Fahrzeuge von Tesla in Europa verkauft.

Politische Eskapaden von Musk schaden Tesla

Die politischen Abenteuer von Elon Musk schaden mittlerweile auch der Firma Tesla. Bereits im November 2024 äußerte Musks Vater Bedenken, dass die politischen Ambitionen seines Sohnes Tesla schaden könnten. Er erklärte damals, dass die Politik Elon Musk zwangsläufig von den Vorstandssitzungen und der Leitung seiner Unternehmen fernhalten würde und das dürfte für seine Firmen langfristig zu einem großen Problem werden. Und genau das bekommt die Firma Tesla jetzt zu spüren. Es gibt aber mittlerweile auch Berichte, die erklären, dass sich Musk aus der Politik wieder zurückziehen möchte (via TheVerge.com).

Hinzu kommt, dass sich die politischen Proteste in den USA auch gegen Fahrzeuge von Tesla zeigen und damit eine Markenkrise ausgelöst haben: Es gab bisher eine ganze Reihe von gewalttätigen Angriffen auf Tesla-Läden und Fahrzeuge auf der ganzen Welt, darunter mehrere Fälle von Brandstiftung und Vandalismus. Viele Personen wollen daher keinen Tesla mehr fahren oder überlegen, ihr Fahrzeug zu verkaufen.

Als weiterer Punkt kommt hinzu, dass Aktionäre und hohe Mitglieder der Firma schon lange fordern, dass Tesla ein preiswertes und erschwingliches Fahrzeug für 25.000 US-Dollar anbieten solle. Damit könnte man wieder Boden gewinnen. Doch Elon Musk investiert lieber viel Geld in autonome Fahrzeuge, die niemals profitabel sein könnten. Zumindest befürchten das hohe Manager der Firma.

