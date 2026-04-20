Valve hat still und heimlich ein wichtiges Update veröffentlicht, über welches sich tausende Spieler auf Steam freuen werden

Valve hat ein Update live gestellt: Hierbei handelt es sich um starke Verbesserungen für das Steam Deck und Personen, die unter Linux spielen.

Was ist das für ein Update? Valve verbessert seit Jahren fleißig das Spielerlebnis unter Linux und auf dem Steam Deck.

Kern hinter den Verbesserungen ist Proton, das ist eine Windows-Kompatibilitätsschicht für Linux, die Gaming unter Linux, SteamOS und SteamOS-basierten Konsolen wie dem Steam Deck ermöglicht.

Valve hat jetzt die Beta von Proton 11.0 veröffentlicht und ihr könnt das Update jetzt schon verwenden.

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Wine 11 bringt starke Verbesserungen für Linux und das Steam Deck

Was bringt das Update? Mit dem Upgrade auf Wine 11 kommen etliche Verbesserungen, die die Framerate in euren Spielen deutlich erhöhen. Das wichtigste Update stellt vermutlich die Unterstützung für NTSync dar. Damit wird vor allem die hohe CPU-Last reduziert, wenn ihr am Spielen seid. Für die Entwicklung von NTSync ist vor allem eine Entwicklerin verantwortlich.

Der Vorteil der Verbesserungen ist vor allem eine deutlich gesteigerte Framerate, wenn ihr eure Spiele auf dem Steam Deck spielt. Bisher musstet ihr auf dem Steam Deck und unter Linux immer mit bestimmten Einschränkungen rechnen, mit dem Update auf Wine 11 soll es hier deutliche Verbesserungen geben.

Obendrein verbessert Proton/Wine 11 die Kompatibilität mit diversen Drittanbieter-Launchern, wie EA, Rockstar und den REDLauncher. Damit lassen sich von jetzt an viele Spiele auch ohne zusätzliche Bugfixes starten.

Kann man das Update schon nutzen? Ja! Auf dem Steam Deck könnt ihr über den Reiter „Kompatibilität“ bereits die Proton 11 (Beta) auswählen und das Update direkt ausprobieren. Dazu müsst ihr bei „Kompatibilität“ auf jeden Fall einen Haken setzen, damit ihr weitere Einstellungen nutzen könnt. Ansonsten nutzt Steam die voreingestellte Version, die vom Entwickler festgelegt wurde.

Solltet ihr auf dem Steam Deck oder unter Linux spielen, dann nutzt auf jeden Fall das Beta-Update Proton 11. Das kann sich bereits jetzt schon lohnen, je nachdem um welches Spiel es geht.

Die Steam Machine soll irgendwann 2026 erscheinen, doch viele Spieler warten auf ein anderes Produkt: Den neuen Steam Controller. Wann der erscheint, ist nicht bekannt, doch für viele Personen ist er bereits jetzt ein Pflichtkauf. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: Vergesst die Steam Machine: Spieler warten auf ein anderes Gerät von Valve und das könnte sich wie warme Semmeln verkaufen