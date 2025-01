Valve führt neue Helden in ihr geheimes Spiel auf Steam ein – Muss sie sofort wieder nerfen

Deadlock ist ein kommendes Multiplayer-Spiel von Valve, in dem das Gameplay eines MOBAs in die Third-Person-Perspektive verfrachtet wurde. Da die unterschiedlic...

Das neue Spiel von Valve auf Steam Deadlock befindet sich zurzeit in einer frühen und geschlossenen Testphase, allerdings könnt ihr schon heute einen Zugang bekommen. MeinMMO erklärt euch, wie ihr teilnehmen könnt. Deadlock Invite: So erhaltet ihr eine Einladung und könnt Freunde einladen

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Was denkt die Community über die neuen Helden? Viele Spieler kritisieren den Zustand, in dem die Helden veröffentlicht wurden. Einige Nutzer auf Reddit fragen, was Valve sich dabei gedacht hat und wundern sich über das eingeführte Helden-Labor, um diese Balanceprobleme im Normalfall frühzeitig zu erkennen.

Welche Helden stehen in der Kritik? Die neue Heldin Vyper hat mit fast doppelt so hohem Schaden pro Sekunde weit mehr als alle anderen. Durch die hohe Feuerrate und der unbegrenzten Munition während des Rutschens hat Vyper die meisten Gegner innerhalb weniger Sekunden besiegt.

Am 17. Januar führte Valve in ihrem neuen MOBA-Shooter Deadlock auf Steam gleich 4 neue Helden ein. Nach heftiger Kritik auf Reddit sah Valve sich gezwungen, einen schnellen Balance Patch zu veröffentlichen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to