Valve verbietet Case für die Steam Machine, also macht jemand einfach sein eigenes

Die Firma dbrand muss sein Companion-Gehäuse für die Steam Machine einstellen. Jetzt könnt ihr das Case als 3D-Druck nachbauen. Der Aufwand ist aber enorm und nicht für Anfänger zu empfehlen.

Um was für ein Case geht es? Die Firma dbrands wollte ein Gehäuse in Form des Companion Cube aus Portal für die Steam Machine auf den Markt bringen.

Aber man hatte wohl vergessen, die Rechte mit Valve abzusprechen: Mit einer drohenden Klage sägte man das Projekt ab und dbrands stornierte sämtliche Bestellungen. Das Unternehmen räumte damals ein: „Valve erklärte, dass der Companion Cube geistiges Eigentum von Valve sei, für das dbrand keine Lizenz besitzt.“

Mit einem Trick kommt das Case jetzt trotzdem, was an pfiffigen Nutzern liegt. Der Aufwand ist aber ziemlich hoch. Davon berichtet das englischsprachige Magazin TomsHardware.

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Ihr könnt das Companion-Gehäuse jetzt selbst bauen

Wieso kommt das Case trotzdem? Nur wenige Wochen nach dem Ende des dbrand-Produkts hat jetzt wohl ein 3D-Druck-Enthusiast eine DIY-Version entwickelt, welche man auch zu Hause selbst herstellen kann. Der 3D-Enthusiast erklärte in seinem Post auf Printable, dass er das Case „von Grund auf neu“ entwickelt habe. Die Firma dbrand wird mit keinem Wort erwähnt, die Ähnlichkeiten sind aber nicht zu übersehen.

Das „Steam Machine Companion Cube Case“ ist „ein inoffizielles Portal Companion Cube Gehäuse für die Steam Machine“, heißt es in der Beschreibung. Ganz einfach ist das übrigens nicht, weil ihr einiges an Material und einen Single-Extruder-Drucker benötigt. Das sind 3D-Drucker, die nur einen einzigen Druckkopf (Extruder) besitzen und nur ein Filament auf einmal verarbeiten können.

Ob das Gehäuse thermische Auswirkungen auf die Steam Machine hat, hat der Nutzer übrigens nicht getestet. In seinem Post erklärte er, dass er keine umfangreichen Tests durchgeführt habe, aber “ich glaube nicht, dass dieses Gehäuse Kühlungsprobleme verursachen wird.”

Wird es exklusive Spiele für die Steam Machine geben? Valve sagt dazu nein und erklärt, man sehe Steam und den PC selbst als exklusive Plattform. Mit einem exklusiven Half-Life für die Steam Machine solltet ihr daher nicht rechnen. Mehr dazu auf MeinMMO: Nein, es wird kein exklusives Half-Life für die Steam Machine geben und den Grund nennt Valve direkt