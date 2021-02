Danach folgte dann der Bann. In einer Erklärung (via Twitlonger ) beteuert NisaY aber seine Unschuld. Darin schreibt er: „Ich bin nicht so dumm, zu cheaten, nur um Radiant zu spielen“. Weiter steht in der Erklärung:

In einem Tweet vom 2. Februar erklärt NisaY, dass er von Valorants höchstem Rang in der Rangliste, Radiant, auf den Rang Immortal runtergestuft wurde.

So reagierte sein Team: NisaY spielte zu dem Zeitpunkt noch für das Team Beşiktaş Esports. Nach der Bann-Ankündigung von Riot lösten sie den Vertrag mit NisaY auf. Auf Twitter schreiben sie (via Twitter mit Google-Übersetzung):

Als Konsequenz sprach man für den Spieler NisaY einen Bann für 12 Monate aus. Er darf jetzt nicht spielen und auch an keinen Turnieren teilnehmen. Zu dem Zeitpunkt war NisaY an der Spitze der europäischen Rangliste von Valorant mit 75 Wins und einem Rating von 771.

Riots Bann: Am 4. Februar veröffentlichte der türkische Twitter-Account von Valorant-ESports, dass man den Spieler NisaY bannen würde. Das Team hätte ihn dabei erwischt, wie er in einem Ranglistenspiel Cheats genutzt hätte.

